Video Gol Highlights Genoa – Lecce 2-1 e Sintesi 28-01-2024

Video Gol e Highlights di Genoa – Lecce 2-1, 22° Giornata di Serie A: Retegui e Ekuban nella ripresa ribaltano il gol di Krstovic del primo tempo

Preziosa vittoria in ottica salvezza per il Genoa di Gilardino che batte in rimonta il Lecce di D’Aversa per 2 a 1.

I salentini avevano chiuso in vantaggio 1 a 0 il primo tempo grazie al gol di Krstovic al 31° che si era fatto anche respingere un rigore da Martinez al 18°.

Il Genoa esce fuori nella ripresa e riagguanta il pareggio al 70° con Retegui veloce a ribattere a rete un calcio di punizione di Gudmundsson che si era stampato sulla traversa e aveva rimbalzato sulla linea di porta.

Dopo 5 minuti raddoppia Ekuban con un bel tiro in semirovesciata.

Il Genoa raccoglie il 7° risultato utile consecutivo! La squadra di Gilardino non perde dal match di Monza del 10 dicembre scorso. Dopo di che i grifoni hanno ottenuto 3 vittorie e 4 pareggi.

Grazie a questa vittoria il Genoa sale all’11° posto a 28 punti in classifica.

Continua la crisi di risultati per il Lecce di D’Aversa che rimedia la 3° sconfitta consecutiva e non vince in campionato dal match contro il Frosinone del 16 dicembre scorso.

Il Lecce nelle ultime 6 partite ha rimediato 5 sconfitte e 1 pareggio.

Sintesi di Genoa – Lecce 2-1:

Gilardino deve fare a meno di Badelj e Frendrup squalificati e a centrocampo insieme a Strootman partono titolari Malinovskyi e Thorsby. In attacco la coppia formata da Retegui e Gudmundsson.

D’Aversa schiera il suo Lecce con il solito 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Sansone, Krstovic e Almqvist.

Al 18° c’è un calcio di rigore per il Lecce. Vasquez atterra Almqvist in area dopo che era stato saltato.

Sul dischetto va Krstovic ma l’attaccante si fa ipnotizzare da Martinez che respinge il tiro dagli 11 metri dell’attaccante serbo.

Genoa pericoloso su azione di calcio d’angolo con Bani di testa mette il pallone alto da ottima posizione.

Al 24° è Gendrey a tirare alto da ottima posizione!

Al 30° il Lecce passa in vantaggio con un gran tiro di Krstovic dai 20 metri che complice una deviazione di Vasquez beffa Martinez e termina in rete.

Al 36° ottima punzione calciata da Ramadani ma Martinez respinge.

Al 38° è Bani a respingere in modo provvidenziale un tiro di Almqvist e sulla ribattuta Kaba mette a lato un rigore in movimento a porta praticamente vuota!

Il primo tempo termina con il Lecce in vantaggio 1 a 0 ma il punteggio è stretto per le occasioni sprecate dai giallorossi.

Gilardino corre ai ripari e manda in campo Sabelli e Ekuban al posto di Spence e Throsby.

Al 47° il Genoa sfiora il pareggio con un gran tiro di Malinovskyi che viene deviato da Baschirotto sul palo.

Al 50° Sansone si presenta a tu per tu con Martinez e spreca una ghiottissima occasione per il raddoppio.

Al 70° arriva il pareggio del Genoa. Calcio di punizione dal limite con Gudmundsson che calcia a giro e il pallone colpisce la traversa e rimbalza sulla linea di porta poi Retegui è più lesto di tutti e di testa mette in rete!

Passano due minuti e il Genoa sfiora il gol del vantaggio.

Mischia in area del Lecce e Ekuban tira una sassata a colpo sicuro ma Falcone respinge sulla linea!

Al 76° il Genoa passa in vantaggio! Vasquez colpisce la traversa con un gran tiro poi Retegui rimette il pallone in mezzo e Ekuban in mezza rovesciata al volo mette in rete!

Highlights e Video Gol di Genoa – Lecce 2-1:

Tabellino di Genoa – Lecce 2-1:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Vogliacco (49′ st Matturro), Thorsby (1′ st Ekuban), Malinovskyi, Strootman, Spence (1′ st Ekuban); Gudmundsson, Retegui (45′ st Bohinen).

A disp. Sommariva, Leali, Cittadini, Fini, Papadopoulos, Cisse, Arboscello. All. A. Gilardino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (45′ st Pierotti); Ramadani, Kaba (45′ st Gonzalez), Oudin (28′ st Rafia); Almqvist, Krstovic (19′ st Piccoli), Sansone (19′ st Banda).

A disp: Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Berisha, Blin. All. R. D’Aversa

ARBITRO: L. Pairetto di Torino; Ass. G. Massara e K. Bhari; IV Uff. M. Volpi; VAR: M. Serra; AVAR: A. Di Paolo.

MARCATORI: 31′ pt Krstovic (L); 25′ st Retegui (G), 31′ st Ekuban (G)

AMMONITI: 12′ st Krstovic (L), 26′ st Gilardino (all. G), 50′ st Ramadani (L).

NOTE: al 18′ pt Martinez (G) respinge un rigore a Krstovic (L)