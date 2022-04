Video Gol Highlights Genoa-Lazio 1-4: Sintesi 10-4-2022

Video gol-highlights Genoa-Lazio 1-4: vittoria netta dei biancocelesti, grazie alla rete di Marusic e alla tripletta di Immobile. L’autorete di Patric riaccende solo momentaneamente le flebili speranze rossoblù.

Genoa-Lazio 1-4: la squadra di Sarri si impone di forza al “Ferraris”. Netta vittoria dei biancocelesti, che dopo una prima fase di sofferenza, passano in vantaggio con un’iniziativa personale di Marusic.

Sul finire del primo tempo è Immobile, servito in mezzo da Lazzari, a chiudere virtualmente i conti.

Ancora l’attaccante campano firma la doppietta personale al quarto d’ora della ripresa, prima che il Genoa accorci con autorete di Patric.

Nell’ultimo quarto d’ora è ancora Immobile, servito da Pedro, a firmare la tripletta personale. La Lazio vince, convince, e si mantiene a sette lunghezze dalla zona Champions.

Resta in zona retrocessione il Genoa, distante tre punti dal Cagliari.

La sintesi di Genoa-Lazio 1-4

Buon approccio del Genoa alla gara: la squadra di Blessin costringe la Lazio nella propria metà campo, e si guadagna una prima occasione sull’asse Maksimovic-Ostigard.

Il colpo di testa del centrale è messo in angolo da Strakosha.

Ancora Genoa con Amiri, che dal limite dell’area prova a sorprendere Strakosha col destro. Tiro messo in angolo.

La Lazio risponde con un calcio piazzato di Luis Alberto, ribattuto dalla barriera. Il successivo tiro del brasiliano finisce tra le braccia di Sirigu.

La Lazio soffre, ma passa in vantaggio con Marusic: progressione dell’esterno biancoceleste, che parte dalla metà campo e arriva in porta, fulminando Sirigu col destro.

Il Genoa, per nulla demoralizzato dallo svantaggio, torna ad attaccare: ci prova Melegoni, con un sinistro che finisce tra le braccia di Strakosha.

Anche Galdames, con un destro dal limite, parato da Strakosha.

Nel finale di tempo, però, è ancora la Lazio a colpire: Immobile gira in rete un cross di Lazzari dalla destra. La Lazio mette a sicuro il risultato.

La Lazio si rende pericolosa a inizio ripresa: Luis Alberto approfitta di un’uscita sbagliata della difesa rossoblù per esplodere il sinistro dal limite. Sirigu vola all’incrocio ed evita il peggio.

Ancora Zaccagni, entra in area e prova il sinistro a giro. Palla al lato di poco.

Il forcing biancoceleste dà i suoi frutti quando Immobile, servito da Luis Alberto in verticale, supera Sirigu per firmare il 3-0.

Il Genoa non si dà per vinto, e poco dopo riesce ad accorciare: cross di Amiri dalla destra, deviazione sfortunata di Patric nella sua porta.

Gara non affatto conclusa e Lazio che torna a premere: Immobile riceve in mezzo all’area e conclude in girata. Pallone bloccato da Sirigu con un guizzo.

L’attaccante campano vuole la tripletta personale, e la trova quando, servito da Pedro sulla corsa, infila Sirigu con un tiro in diagonale.

La partita non ha più molto da dire. La Lazio si impone nettamente, 1-4, e mantiene inalterate le distanze dalla zona Champions (7 punti). Il Genoa resta penultimo, a tre lunghezze dal Cagliari.

Highlights e video gol di Genoa-Lazio 1-4:

Il tabellino di Genoa-Lazio 1-4

GENOA (4-2-3-1) – Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez (Criscito 65′); Galdames, Badelj (Frendrup 74′); Portanova (Ekuban 45′), Amiri (Gudmundsson 83′), Melegoni (Yeboah 65′); Piccoli. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Gudmundsson, Bani, Ghiglione, Ekuban, Destro, Frendrup, Hernani, Yeboah.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Lazzari (Hysaj 83′), Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva (Cataldi 55′), Luis Alberto (Basic 72′); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (Pedro 72′). Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, Basic, Pedro, Cabral, Romero, Moro.

Marcatori: 30′ Marusic (L), 45′, 63′, 76′ Immobile (L), 68′ Patric (autorete, L)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Ammoniti: Lucas Leiva (L)

Espulsi: