Video Gol Highlights Genoa-Juventus 1-1: Sintesi 15-12-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Juventus 1-1, 16° Giornata Serie A: segnano Chiesa e Gudmundsson

Solo un pareggio tra Genoa e Juventus allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nell’anticipo del venerdì della sedicesima giornata di Serie A.

I bianconeri frenano dopo due vittorie consecutive, mentre i liguri continuano ad alternare pareggi a sconfitte, portandosi a quota sedici punti in classifica.

Sintesi di Genoa-Juventus 1-1

Out Retegui e Strootman per Alberto Gilardino, che schiera Sabelli, Bani, Dragusin, De Winter e Vasquez a protezione di Martinez, a centrocampo ci sono Malinovskyi, Badelj e Frendrup, mentre in attacco giocano Gudmundsson e Messias.

Non ci sono De Sciglio, Fagioli, Kean e Pogba per Massimiliano Allegri, che punta su Gatti, Bremer e Danilo in difesa davanti a Szczesny, a centrocampo viene lanciato Miretti con Cambiaso, McKennie, Locatelli e Kostic, mentre in attacco fanno coppia Chiesa e Vlahovic.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si disputa su ritmi abbastanza blandi tra due squadre davvero ben messe in campo, compatte ed ordinate in fase difensiva, ma brave a ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Malinovskyi, gli ospiti si rendono più volte pericolosi con Chiesa e Vlahovic.

Al 28′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Chiesa, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Martinez.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco soprattutto sui calci piazzati, ma gli ospiti sono bravi a gestire il risultato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ekuban al posto di Vasquez e con il pareggio dei padroni di casa, firmato da Gudmundsson al 47′ minuto al termine di un rimpallo in area di rigore.

A Chiesa risponde Gudmundsson, parità a Marassi 🤝#GenoaJuve pic.twitter.com/ivzgekAsHr — Lega Serie A (@SerieA) December 15, 2023

La partita diventa molto combattuta, come dimostrano le ammonizioni di Danilo, McKennie, il neo entrato Milik per Vlahovic, Badelj e Malinovskyi.

Entrano anche Weah, Iling, Vogliacco, Yildiz e Haps al posto di Kostic, Miretti, Sabelli, Cambiaso e Messias, mentre Martinez si supera su Bremer.

Highlights e Video Gol di Genoa-Juventus 1-1:

Tabellino di Genoa-Juventus 1-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Dragusin 6,5, Bani 6, De Winter 6,5; Sabelli 6 (39′ st Vogliacco sv), Frendrup 6,5, Badelj 5,5; Malinovskyi 6, Vasquez 6,5 (1′ st Ekuban 7); Messias 6 (47′ st Haps sv), Gudmundsson 7. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Galdames, Puscas, Fini. All.: Gilardino 6,5.



Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 5,5; Cambiaso 6,5 (43′ st Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 5,5, Miretti 5 (28′ st Iling Jr 6), Kostic 5 (23′ st Weah 5,5); Chiesa 6,5, Vlahovic 5 (23′ st Milik 5). A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri.



Arbitro: Massa

Marcatori: 28′ rig. Chiesa (J), 3′ st Gudmundsson (G)

Ammoniti: Badelj, Malinovskyi (G); Danilo, McKennie, Milik, all. Allegri (J)

Espulsi: nessuno