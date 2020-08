Video Gol Highlights Genoa-Hellas Verona 3-0: sintesi 2-8-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Hellas Verona 3-0, 38° Giornata Serie A: la sblocca Sanabria, che si regala la doppietta, tris di Romero, che poi si fa anche espellere per doppia ammonizione, il Genoa di Nicola e Preziosi conquista così la salvezza, a retrocedere è il Lecce, nel finale espulsi anche Juric, Amrabat e Cassata

Missione compiuta per il Genoa, che batte l’Hellas Verona allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella 38° giornata di Serie A, 19° ed ultimo turno del girone di ritorno, regalandosi la salvezza.

I liguri replicano le gesta della scorsa stagione, quando all’ultima giornata conquistarono la permanenza nel massimo campionato italiano, questa volta però a discapito del Lecce, terza ed ultima squadra a retrocedere in Serie B.

La sintesi di Genoa-Hellas Verona 3-0, 38° Giornata Serie A

E’ una partita non proprio indimenticabile, almeno all’inizio, nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa sembrano non volersi sbilanciare, mentre gli ospiti risultano fin troppo apatici.

Eppure, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sanabria, su assist di Lerager dopo l’imbeccata di Masiello, di fatto alla prima vera e propria azione offensiva della partita.

Gli ospiti non riescono a reagire, sono contratti, senza grandi idee né velocità, così i padroni di casa ne approfittano segnando il raddoppio al 25′ minuto, ancora Sanabria, sfruttando il meraviglioso assist di Pandev.

Solo nel finale gli ospiti sembrano finalmente trovare qualche bella giocata con Dimarco e Pessina, ma prima Pandev impegna Radunovic e poi al 44′ minuto cala il tris Romero su calcio d’angolo di Jagiello.

Calano sensibilmente i ritmi nel secondo tempo, visto che gli ospiti non hanno motivazioni e i padroni di casa amministrano e gestiscono molto bene il risultato.

Dopo una grande parata di Perin su Pazzini, ci prova inutilmente Lazovic, mentre al 62′ minuto viene espulso Romero per doppia ammonizione lasciando i propri compagni in inferiorità numerica e poco dopo anche Borini è impreciso, così come poco cinici risultano Veloso e Salcedo.

Nel finale scoppia la rissa tra Juric, Amrabat e Cassata, che vengono espulsi al 92′ minuto dall’arbitro, prima dell’ultimo tentativo di Faraoni e Pazzini.

Video Gol Highlights di Genoa-Hellas Verona 3-0, 38° Giornata Serie A

Il tabellino di Genoa-Hellas Verona 3-0, 38° Giornata Serie A

Genoa – Hellas Verona 3-0

Marcatori: 13′ p.t. Sanabria, 25′ p.t. Sanabria, 44′ Romero

Assisst: 13′ Lerarger, 25′ Pandev, 44′ Jagiello

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello (dal 83′ Cassata), Criscito (dal 23′ p.t. Barreca); Pandev (37′ s.t. Pinamonti), Sanabria (dal 19′ s.t. Goldaniga). All.: Nicola.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter (dal 30′ s.t. Salcedo), Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Eysseric, Pessina (dal 1′ s.t. Borini); Di Carmine (dal 1′ s.t. Pazzini). All.: Juric.

Arbitro: Massimiliano Irrati

Ammoniti: 6′ p.t. Sanabria (G), 48′ p.t. Romero (G), 3′ Masiello s.t. (G)

Espulsi: 16′ s.t. Romero (G), 46′ s.t. Amrabat (HV), 46′ s.t. Cassata (G)

