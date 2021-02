Video Gol Highlights Genoa-Hellas Verona 2-2: Sintesi 20-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Genoa-Hellas Verona 2-2, 23° Giornata Serie A: la sblocca Ilic, pareggia Shomurodov, segna Faraoni, pareggia Badelj

E’ un pareggio pirotecnico allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, tra Genoa e Hellas Verona nel secondo anticipo del sabato della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Due pareggi consecutivi per i liguri, che allungano la striscia di risultati utili consecutivi, dividendosi la posta in palio con i veneti, che conquistano il secondo risultato utile consecutivo.

La sintesi di Genoa-Hellas Verona 2-2

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmo molto intensi. Le due squadre danno tutto loro stessi, lottano su ogni pallone con grande aggressività e ripartono con qualità in contropiede.

Al 17′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ilic, che completa la bellissima azione di Barak.

Minuti di difficltà dei padroni di casa, che nel tentativo di reagire e tornare in partita rischiano l’imbarcata allorquando gli ospiti lanciano Lasagna a porta, ma l’attaccante è clamorosamente poco cinico davanti al portiere divorandosi il raddoppio.

E’ Zajc a mettersi sulle proprie spalle i compagni iniziando a mettere a ferro e fuoco il centrocampo avversario, ma i suoi tentativi sono poco precisi.

Il secondo tempo rispetta la bellissima partita della prima frazione di gioco, anche perché i padroni di casa pareggiano al 49′ minuto con Shomurodov, che sfrutta l’errore della difesa avversaria.

Gli ospiti non ci stanno, riprendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa la difesa dei padroni di casa, che traballano sui colpi di Lasagna, che colpisce il palo, e Barak, che non trova la porta.

Al 61′ minuto ci pensa Faraoni a trovare il meritato gol del vantaggio degli ospiti, su assist di Cetin, al termine di un’azione molto elaborata.

I padroni di casa si sbilanciano permettendo agli ospiti di ripartire in contropiede con Zaccagni e Bessa, che non trovano la giocata vincente.

Proprio all’ultimo secondo, al 95′ minuto, i padroni di casa pareggiano con un bel destro da fuori area di Badelj.

Video Gol Highlights di Genoa-Hellas Verona 2-2

Il tabellino di Genoa-Hellas Verona 2-2

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc (dal 46′ Shomurodov), Badelj, Strootman (dal 67′ Pandev), Czyborra (dal 46′ Pellegrini); Pjaca (dal 55′ Rovella), Destro (dal 67′ Scamacca). All. Davide Ballardini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato (dal 46′ Cetin); Faraoni (dal 68′ Vieira), Tameze (dal 90’+3′ Sturaro), Ilic (dall’82’ Veloso), Lazovic; Barak, Zaccagni (dall’82’ Bessa); Lasagna. All. Ivan Juric.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia.

Gol: 17′ Ilic (V), 48′ Shomurodov (G), 61′ Faraoni (V), 90’+4′ Badelj (G).

Assist: Barak

Ammoniti: Strootman (G), Cetin (V).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

