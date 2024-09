Video Gol Highlights Genoa-Hellas Verona 0-2: Sintesi 1-9-2024

Video Gol e Highlights Genoa-Hellas Verona 0-2, 3° Giornata Serie A: segnano Tchatchoua e Tengstedt

L’Hellas Verona batte il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nella terza giornata di Serie A.

Seconda vittoria per gli scaligeri, che cancellano il ko della scorsa settimana, mentre per i liguri si tratta della prima sconfitta dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Genoa-Hellas Verona 0-2

Indisponibili Ankeye, Bani, Matturro, Miretti, Norton-Cuffy e Zanoli per Alberto Gilardino, che schiera Sabelli, De Winter, Vogliacco, Vasquez e Martin in difesa davanti a Gollini, in mediana Frendrup e Badelj, mentre Messias agisce alle spalle di Pinamonti e Vitinha.

Non ci sono Cruz e Serdar per Paolo Zanetti, che punta su Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz e Frese in difesa a protezione di Montipò, ancora Belahyane con Duda in mentre, sulla trequarti Lazovic, Suslov e Harroui alle spalle di Tengstedt unica punta.

E’ una partita molto tattica ed equilibrata nel primo tempo, seppur disputato su ritmi abbastanza intensi. Infatti, nonostante l’ottima fase difensiva delle due squadre, ci sono tante occasioni di gioco.

La più importante è di Vasquez, che viene fermato dalla traversa, mentre Gollini si fa trovare pronto sull’occasione di Harroui, anche ammonito insieme a Suslov, Dawidowicz e Frendrup.

Continua ad essere divertente e spettacolare la partita anche nel secondo tempo, che inizia con l’ammonizione di De Winter e il clamoroso errore di Messias.

Gol sbagliato, gol subito, visto che al 55′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Tchatcoua al termine di una bella azione iniziata da Lazovic.

Entrano Thorsby, Malinovskyi, Daniliuc, Ekuban e Kastanos al posto di Sabelli, Badelj, Harroui, Vitinha e Suslov.

Al 65′ minuto gli ospiti raddoppiano con Tengstedt, poco dopo ammonito, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Thorsby.

Entrano Mosquera, Ekhator, Accornero, Magnani e Bradaric per Tengstedt, Frendrup, Messias, l’ammonito Duda, insieme a Belahyane, e Lazovic.

Highlights e Video Gol di Genoa-Hellas Verona 0-2:

Tabellino di Genoa-Hellas Verona 0-2

RETI: 10′ st Tchatchoua (V), 19′ st Tengstedt rig. (V).

GENOA (3-5-2):Gollini; De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli (15′ st Thorsby), Frendrup (39′ st Ekhator), Badelj (15′ st Malinovskyi), Messias (42′ st Accornero), Martin; Vitinha (15′ st Ekuban), Pinamonti. (A disp: Leali, Sommariva,, Ahanor, Bohinen, Marcandalli, Masini, Kasa). All: A. Gilardino.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese; Duda (42′ st Bradaric), Belahyane; Harroui (16′ st Kastanos), Suslov (16′ st Daniliuc), Lazovic (42′ st Magnani), Tengstedt (28′ st Mosquera). (A disp.: Berardi, Perilli, Faraoni, Sarr, Livramento, Dani Silva, Okoli,, Alidou, Cisse, Ghilardi). All: P. Zanetti.ARBITRO: N. Ayroldi di Molfetta. Assistenti: Giallatini (Roma 2) e Fontemurato di Roma 2; IV Ufficiale Di Marco di Ciampino; VAR Serra di Torino, AVAR Mazzoleni di Bergamo.

AMMONITI: 20′ pt Suslov (V), 32′ pt Dawidowicz (V), 40′ pt Frendrup (G), 47′ pt Harroui (V); 4′ st De Winter (G), 19′ st Tengstedt (V), 30′ st Belahyane (V), 34′ st Duda (V), 43′ st Zanetti (all. V).

SPETTATORI: 30.747 di cui 388 ospiti.

RECUPERO: 3′ pt; 6′ st.

