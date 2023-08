Video Gol Highlights Genoa-Fiorentina 1-4: Sintesi 19-8-2023

Video Gol e Highlights Genoa-Fiorentina 1-4, 1° Giornata Serie A: segnano Biraghi, Bonaventura, Gonzalez, Mandragora e Biraschi

La Fiorentina passeggia contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nell’anticipo serale del sabato della prima giornata di Serie A.

Troppo forti, almeno in questo momento, i toscani per una neo promossa, nonostante un mercato roboante e l’entusiasmo dei tifosi.

Sintesi di Genoa-Fiorentina 1-4

Out Matturro, Messias, Pajac, Sabelli, Strootman e Vogliacco per Alberto Gilardino, che schiera Dragusin, Bani e Biraschi in difesa a protezione di Martinez, lanciando Hefti e Martin sulle fasce e il trio formato da Badelj, Frendrup e Thorsby in mediana, mentre in attacco Gudmundsson gioca alle spalle del colpo Retegui, in attesa di Malinovskyi.

Non ci sono Barak, Castrovilli e Kouame per Vincenzo Italiano, che punta su Kayode e Ranieri in difesa al fianco di Milenkovic e Biraghi, lancia subito Arthur con Mandragora in mediana e si affida a Brekalo, Bonaventura e Gonzalez alle spalle di Nzola unica punta, preferito a Beltran.

E’ una partita quasi a senso unico nel primo tempo, seppur giocato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco facendo possesso palla e approfittando della fase difensiva non proprio perfetta dei padroni di casa, che sbandano dietro.

Al 5′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Biraghi, che trova il gol del vantaggio con una bellissima giocata personale.

Neanche il tempo di ritrovare le giuste distanze che al 12′ minuto gli ospiti raddoppiano con Bonaventura, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete con un tap-in vincente la palla dopo la respinta di Martinez alla conclusione di Gonzalez.

I padroni di casa non riescono a reagire, vanno in completa balia degli ospiti, che padroneggiano a centrocampo, mentre vengono ammoniti Retegui, Biraghi e Bonaventura.

Al 41′ minuto gli ospiti calano addirittura il tris con Gonzalez, colpo di testa imperioso sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Biraghi.

Non sembra cambiare il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco ed occasioni, mentre i padroni di casa provano almeno a salvare la faccia.

Al 56′ minuto gli ospiti si regalano il poker con Mandragora, su assist di Bonaventura, al termine di una bellissima azione corale.

Finalmente i padroni di casa si svegliano e segnano il gol del bandiera al 59′ minuto con Biraschi, bravo a sfruttare la sponda di Frendrup sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Ekuban, Vasquez e Jagiello per Martin, Hefti e Badelj, ma gli ospiti fanno paura con Brekalo quando attaccano sulle fasce.

FT | La Viola vince anzi stravince! 🔥 #GenoaFiorentina pic.twitter.com/ef1yDvTb76 — Lega Serie A (@SerieA) August 19, 2023

Nel finale c’è spazio per Sottil, Dodò, Duncan, Beltran e Infantino al posto di Gonzalez, Kayode, Mandragora, Nzola e Bonaventura, oltre al giallo a Milenkovic e Bani e alle occasioni incredibili di Retegui, Thorsby e Gudmundsson.

Highlights e Video Gol di Genoa-Fiorentina 1-4:

Tabellino di Genoa-Fiorentina 1-4

Reti: 5′ pt Biraghi (F), 11′ pt Bonaventura (F), 40′ pt Gonzalez (F); 11′ st Mandragora (F), 12′ st Biraschi (G)

Assist: 5′ pt Nzola (F), 40′ pt Biraghi (F); 11′ st Bonaventura (F), 12′ st Frendrup (G)

GENOA (3-5-2): Martinez; Biraschi, Bani, Dragusin; Hefti (13′ st Vasquez), Frendrup, Badelj (13′ st Jagiello), Thorsby, Martin (13′ st Ekuban); Gudmundsson, Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Coda, Puscas. All: A. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (36′ st Dodo), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora (36′ st Duncan); Gonzalez (27′ st Sottil), Bonaventura (43′ st Infantino), Brekalo; Nzola (36′ st Beltran). A disp: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Sabiri, Martinez Quarta, Parisi, Amatucci, Amrabat, Jovic, Kokorin. All: V. Italiano.

ARBITRO: G. Ayroldi di Molfetta; assistenti A. Lo Cicero (Brescia) e V. Colarossi (Roma 2); IV Ufficiale R. Abisso (Palermo); VAR D. Doveri (Roma 1); AVAR G. Miele (Nola).

AMMONITI: 21′ pt Retegui (G), 23′ pt Biraghi (F), 34′ pt Bonaventura (F); 35′ st Bani (G), 43′ st Milenkovic (F)

RECUPERO: 3′ pt; 4′ st.

SPETTATORI: 33.045