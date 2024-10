Video Gol Highlights Genoa-Fiorentina 0-1: sintesi 31-10-2024

Highlights e Video Gol di Genoa-Fiorentina 0-1, 11° giornata Serie A: i viola vincono a Genova grazie a un acuto di Gosens e alle grandi parate di De Gea e continuano a viaggiare al 3° posto insieme all’Atalanta con 19 punti, mentre i rossoblu restano ultimi con 6 punti.

La Sintesi di Genoa-Fiorentina 0-1

Tre ammonizioni, una per i rossoblu e due per i viola, e tre buone occasioni per i primi nell’arco di mezz’ora: un tiro in mischia di Matturro neutralizzato da De Gea al 7°, una punizione dal limite di Martin alta di poco al 12° e un diagonale di Sabelli a lato al 23°. Questa la prima mezz’ora della sfida del “Luigi Ferraris“, decisamente di marca genoana.

La Fiorentina si vede per la prima volta al minuto 30 con il primo tentativo verso la porta del fin qui inattivo Leali, un tiro da fuori area di Sottil deviato in corner da Vasquez, e di nuovo al 39° con un ben più pericoloso tiro di Richardson che l’estremo difensore genoano respinge.

Nulla più accade in un primo tempo complessivamente non bello e la fine arriva dopo due minuti di recupero.

A inizio ripresa un errore di Martinez Quarta libera al tiro Ekhator, ma la punta è in posizione eccessivamente defilata e il tiro è tutt’altro che preciso.

I ritmi sono ancora bassi e le occasioni sono soltanto potenziali, vedi una girata di Pinamonti murata da Ranieri e un provvidenziale anticipo di Badelj ai danni di Beltran mentre questi si accingeva a battere a rete su cross di Dodo.

Al minuto 73 un improvviso lampo cambia la partita: Beltran crossa da destra e trova Gosens, che vince un rimpallo e calcia di prima intenzione trafiggendo Leali; la Fiorentina è in vantaggio.

Il Genoa va subito a caccia del pareggio e, al 75°, lo sfiora con un tiro dal limte di Pinamonti che esalta i riflessi di De Gea. Ci riprova all’81°, il numero 19 dei liguri, ma il suo tiro viene disinnescato da una deviazione che facilita la parata al portiere toscano.

A impedire al Genoa di pareggiare è poi Dodo, che al minuto 86 anticipa Vogliacco e Pinamonti in area sugli sviluppi di un corner, mentre è tanto bella quanto imprecisa una rovesciata del giovane Masini.

Nel primo dei cinque minuti di recupero De Gea è superbo su un gran colpo di testa di Vasquez e nega ancora il meritato 1-1 agli avversari e questa è l’ultima occasione del match.

Video Gol e Highlights di Genoa-Fiorentina 0-1

Il Tabellino di Genoa-Fiorentina 0-1

Genoa (4-4-2): Leali; Sabelli (79′ Zanoli), Vogliacco, Vasquez, Matturro; Thorsby (79′ Pereiro), Badelj (71′ Miretti), Frendrup, Martin; Ekhator (71′ Masini), Pinamonti. Allenatore: Gilardino

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Martinez Quarta, Gosens; Bove (74′ Mandragora), Richardson (63′ Adli); Colpani (74′ Ikoné), Beltran (83′ Rubino), Sottil (83′ Biraghi); Kouamè. Allenatore: Palladino

Marcatori: 73′ Gosens

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Pinamonti, Richardson, Martinez Quarta, Vogliacco, Vasquez e Matturro

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.