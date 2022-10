Video Gol Highlights Genoa-Brescia 1-1: sintesi 29-10-2022

Risultato Genoa-Brescia 1-1: finisce giustamente in parità una bella partita tra due delle protagoniste del torneo.

In vantaggio con l’ex Jagiello, il Genoa non cerca il 2-0 e il Brescia prende sempre più campo fino a pareggiare approfittando anche dell’espulsione di Badelj. I liguri vanno a 22 punti e lasciano la vetta al Frosinone, mentre il Brescia raggiunge Ascoli e Sudtirol al 7° posto.

Sintesi Genoa-Brescia 1-1

Il vivace primo tempo offre subito emozioni, ossia un colpo di testa di Adorni che fa già tremare i genoani dopo appena quattro minuti, mentre al 5° Yalcin spreca un cross dell’ex Sabelli calciando fuori da posizione molto vantaggiosa.

Il Genoa continua a detenere il pallino del gioco rendendosi spesso insidioso, vedi Yalcin che al 7° calcia troppo centralmente, mentre il Brescia riesci a farsi rivedere solo alla mezz’ora esatta con una doppia chance: prima Semper è prodigioso un una zuccata di Bianchi e poi è bravissimo Bani a deviare il tap-in di Ayé.

Il gol sembra dover arrivare da un momento all’altro e infatti arriva al 32°: lo firma un altro ex bresciano, Jagiello, che riceve un bel pallone da Aramu e dal limite batte Lezzerini con una conclusione potente e angolata.

Il Genoa, mancato il 2-0 in contropiede con Coda, fermato ottimamente dal portiere ospite, rischia nel finale di tempo di subire il pareggio: ci provano Bianchi di prima intenzione su cross di Olzer e anche Bianchi da fuori, ma entrambi mancano di poco il bersaglio. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero.

La ripresa, invece, offre ben poche emozioni e un maggiore agonismo con parecchi falli, anche se non cattivi e non passibili di sanzioni.

Il Brescia alza il baricentro, ma crea molto poco e il Genoa si difende bene e la prtita resta bloccata fin quando Badelj, già ammonito, riceve il secondo cartellino giallo per un intervento in ritardo su Bisoli. La partita cambia e le Rondinelle riescono a pareggiarla, ma il gol in scivolata di Bianchi nasce da un cross di Cistana in posizione di offside.

Il Brescia non demorde e al 93° Semper è grandioso su un missile da fuori di Huard; sul corner che segue Cistana controlla un pallone vagante e trova l’angolino regalando il meritato pareggio ai suoi. Cistana, infine, evita che il Genoa torni in vantaggio allontanando un pallone calciato da Puscas verso la porta sguarnita dopo un errore in uscita di Lezzerini. Il match finisce qui.

Video Gol Highlights Genoa-Brescia 1-1

Bene Jagiello (7), autore di un bel gol, e benissimo Cistana (7.5), protagonista nel finale con gol e salvataggio sulla linea. Male il solo Badelj (4), espulso ingenuamente nel momento clou del match.

Tabellino Genoa-Brescia 1-1

Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti (56′ Czyborra), Dragusin, Bani, Sabelli; Badelj, Frendrup; Yalcin (67′ Puscas), Aramu (80′ Gudmundsson), Jagiello (80′ Touré); Coda. Allenatore: Blessin

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Huard; Bisoli, van de Looi, Ndoj (78′ Labojko); Olzer, Bianchi (86′ Niemeijer); Ayé. Allenatore: Clotet

Marcatori: 32′ Jagiello e 94′ Cistana

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Adorni, Badelj, Olzer e Cistana

Espulsi: 77′ Badelj