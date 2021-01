Video Gol Highlights Genoa-Bologna 2-0: Sintesi 9-1-2021

Il Genoa batte il Bologna allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel secondo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

Sono tre punti fondamentali per i liguri, che da quando hanno cambiato allenatore sono stati capaci di collezionare ben sette punti in quattro partite, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione.

Brutta sconfitta in uno scontro diretto per la salvezza per i felsinei, che arrivavano alla sfida da cinque pareggi consecutivi e non vince da nove partite.

La sintesi di Genoa-Bologna 2-0

E’ una partita abbastanza divertente nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, trovando grande velocità sulla trequarti, ma i padroni di casa sono molto compatti in fase difensiva, non lesinando a ripartire in contropiede.

Dopo l’ottimo inizio dei padroni di casa, che obbliga Da Costa a rimanere attento sulle conclusioni di Destro, Criscito, Zajc e Behrami, gli ospiti si rendono più volte pericolosi in attacco con Orsolini, Vignato e Hickey.

Nel finale al 44′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zajc, che ribadisce in rete la palla dopo la parata del portiere alla conclusione di Zappacosta, servito da Shomurodov, bravo a saltare Hickey.

Non cambia il copione della partita anche nel secondo tempo, che risulta sempre piacevole e con tanti capovolgimenti di fronte, visto che le squadre si allungano molto.

Dopo un tentativo di Palacio, i padroni di casa trovano il gol del raddoppio al 55′ minuto con Destro, servito da Eyango, bravo a rubare palla a Schouten davanti alla difesa.

La reazione degli ospiti non si fa attendere ed è rabbiosa, visto che iniziano un vero e proprio assedio alla porta di Perin, che alza la saracinesca su Soriano, mentre Tomiyasu e Barrow sono poco cinici in fase di conclusione.

Video Gol Highlights di Genoa-Bologna 2-0

Il tabellino di Genoa-Bologna 2-0

Marcatori: 44’ pt Zajc (G); 10’ st Destro (G).

Assist: 10’ st Eyango (G).

Genoa (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Zajc, Badelj, Behrami (1’ st Eyango; 29’ st Lerager), Criscito (1’ st Ghiglione); Shomurodov (36’ st Pjaca), Destro (41’ st Melegoni). All. D. Ballardini.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz (37’ st Poli), Hickey (15’ st Dijks); Schouten (15’ st Barrow), Dominguez; Orsolini (29’ st Skov Olsen), Soriano, Vignato; Palacio (37’ st Rabbi). S. Mihajlovic.

Arbitro: D. Doveri di Roma. Var: M. Mariani di Roma.

Ammoniti: 21’ st Radovanovic (G), 43’ st Ghiglione (G).

