Video Gol Highlights Genk-Fiorentina 2-2: Sintesi 21-9-2023

Video Gol e Highlights Genk-Fiorentina 2-2, 1° Giornata Gruppo F Conference League: doppietta di Ranieri, segnano anche Zeqiri e McKenzie

Solo un pareggio tra Genk e Fiorentina alla KRG Arena di Genk, conosciuta anche come Cegeka Arena, nella prima giornata del Gruppo F della fase a gironi di Conference League.

Inizia con un pareggio rocambolesco il cammino dei viola dopo il superamento dei preliminari, al termine di una partita davvero equilibrata, decisa solo sui calci piazzati.

Sintesi di Genk-Fiorentina 2-2

Da una parte, Wouter Vrancken schiera Munoz, Sadick, McKenzie e Arteaga in difesa a protezione di Vandevoordt, a centrocampo ci sono El Khannouss, Galarza, Heynen e Oyen, mentre in attacco giocano Zeqiri e Fadera.

Dall’altra, invece, Vincenzo Italiano non può contare su Bonaventura, Castrovilli, Ikone e Yerri Mina. A porta sceglie Christensen, in difesa lancia Kayode con Milenkovic, Ranieri e Biraghi, spazio a Duncan, Mandragora e Arthur in mediana, mentre in attacco giocano Sottil, Beltran e Gonzalez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sanno giocare a pallone, fanno un possesso palla di qualità e sanno sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari, davvero molto pochi visto che i reparti risultano compatti.

Al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ranieri, che trova il gol del vantaggio con uno stacco imperioso sul calcio d’angolo di Biraghi.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa, che pareggiano subito al 12′ minuto con Zeqiri, bravo a sfruttare la sponda di McKenzie sugli sviluppi di un calcio di punizione di El Khannouss.

C’è equilibrio totale in campo, perciò diventano assolutamente fondamentali i calci piazzati, come confermano gli ospiti, che al 23′ minuto segnano ancora, sempre Ranieri, che si regala una bella doppietta, su sponda di Milenkovic, sempre su calcio d’angolo di Biraghi.

Nel finale vengono ammoniti Munoz, Biraghi e Mandragora, mentre McKenzie non riesce a sfruttare l’uscita non impeccato di Christensen.

Anche il secondo tempo è molto tattico ed equilibrato tra due squadre che proprio non vogliono concedere nulla all’avversario.

Entrano Kouame, Baah, Parisi, Lopez, Nzola, Brekalo e Tolu al posto di Gonzalez, Fadera, Biraghi, Mandragora, Beltran, Sottil e Zeqiri.

Ci provano ancora Milenkovic e Nzola tra il cambio di El Hadji per Oyen, prima del gol del pareggio di McKenzie al 85′ minuto, sempre colpo di testa su calcio d’angolo di El Khannouss.

Nel finale c’è spazio anche per Hrosovsky al posto di El Khannouss e il palo ferma clamorosamente Tolu sul più bello.

Highlights e Video Gol di Genk-Fiorentina 2-2:

Tabellino di Genk-Fiorentina 2-2

Genk 4-4-2: Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannous (88’Hrosovsky), Galarza, Heynen, Oyen (77’El Hadj); Zeqiri (73’Arokodare), Fadera (46’Fadera)

Fiorentina 4-3-3: Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (64’Parisi); Arthur, Mandragora (64’Lopez), Duncan; Nico Gonzalez (46’Kouame), Beltran (72’Nzola), Sottil (72’Brekalo)

GOL: 7’ Ranieri, 12’ Zeqiri, 23’ Ranieri, 85′ McKenzie

ASSIST: Biraghi, Milenkovic, El Khannous

ARBITRO: Frappart (FRA)