Video Gol Highlights Galles-Iran 0-2: Sintesi 25-11-2022

Video Gol e Highlights Galles-Iran 0-2, 2° Giornata Gruppo B Mondiali Qatar 2022: decidono le reti di Cheshmi e Rezaeian

L’Iran batte il Galles al Ahmed bin Ali Stadium di Al Rayyan nella seconda giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Prima vittoria per gli iraniani, che cancellano la brutta sconfitta dell’esordio inguaiando i gallesi, che saranno costretti a vincere per tentare di alimentare le speranze di superare il turno.

Sintesi di Galles-Iran 0-2

Il ct Robert Page conferma la squadra dell’esordio con Hennessey a porta, Mepham, Rodon e Davies in difesa, Roberts, Ramsey, Ampadu e Williams in difesa e il tridente d’attacco con Bale, Moore e Wilson.

Mentre il ct Beiranvand schiera Hosseini a porta, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji e Mohammadi in difesa, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi e Gholizadeh in mediana e in attacco la coppia formata da Azmoun e Taremi.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande equilibrio in campo tra due squadre molto ordinate ed equilibrate, ma a fare possesso palla sono maggiormente i gallesi, mentre gli iraniani ripartono molto bene in contropiede.

Dopo il tentativo di Williams, ma il vero protagonista è Hosseini, che si esalta su Moore prima del gol annullato a Gholizadeh al 16′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Con il passare dei minuti gli iraniani fanno meglio dei gallesi, troppo contratti e in difficoltà, perché non trova i propri attaccanti, soprattutto un Bale troppo spento, mentre viene ammonito Rodon.

Anche il secondo tempo è molto intenso, con i gallesi che provano a fare possesso palla molto qualitativo, ma anche lento, mentre gli iraniani sono bravi a lanciarsi in contropiede con i due attaccanti.

Gli iraniani colpiscono due pali consecutivi con Azmoun e Gholizadeh prima dell’entrata in campo di Johnson, James e Ansarifard al posto di Roberts, Wilson e Azmoun.

I gallesi non ci sono proprio in campo, sono completamente in balia degli iraniani, che spaventano Hennessey anche con Ezatolah prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Karimi, Jahanbakhsh, Allen, Cheshmi e Torabi, che subentrano al posto di Ezatolahi, Hajsafi, Nourollahi, Ampadu e Gholizadeh.

Dopo un tentativo di Davies e il giallo a Hennessey, al 87′ minuto viene espulso Hennessey per fallo da ultimo uomo su Taremi, grazie all’intervento del VAR, provocando l’uscita di Ramsey per Ward.

Nel finale c’è ancora spazio per una bella conclusione imprecisa di Torabi e viene ammonito Rezaeian prima del gol vittoria degli iraniani al 99′ minuto firmato da Cheshmi su mischia in area di rigore.

E al 112′ minuto gli iraniani chiudono in bellezza raddoppiando con Rezaeian su assist di Taremi.

A remarkable victory for IR Iran.@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022

Highlights e Video Gol di Galles-Iran 0-2:

Tabellino di Galles-Iran 0-2

Galles (3-4-3): Hennessey (88′ Ward); Rodon, Mepham, Davies; Roberts (57′ Johnson), Wilson (58′ James), Ampadu (58′ Allen), N. Williams; Ramsey, Moore, Bale. Ct: Page.



Iran (4-4-2): H. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh (77′ Jahanbakhsh), Noorollahi (78′ Cheshmi), Ezatolahi (83′ Karimi), Hajisafi (77′ Torabi); Azmoun (68′ Ansarifard), Taremi. Ct: Queiroz.



Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).



Gol: 90’+8 Cheshmi (I), 90’+11 Rezaeian (I).

Assist: Taremi (I, 0-2).



Note – Recupero: 4+12. Espulso: 86′ Hennessey (G) per uscita a valanga su Taremi fuori dall’area. Ammoniti: Rodon, Rezaiean.