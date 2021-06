Video Gol Highlights Galles-Danimarca 0-4: Sintesi Europei 26-6-2021

Video Gol e Highlights Galles-Danimarca 0-4, Ottavi di finale Europei 26-6-2021: i danesi si qualificano ai quarti con la doppietta decisiva di Dolberg e le reti di Maehle e Braithwaite

La Danimarca batte il Galles alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella prima sfida degli ottavi di finale degli Europei.

I danesi sono la prima nazionale a qualificarsi ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca, eliminando i gallesi, ai quali non riesce quindi confermarsi dopo la semifinale disputata quattro anni fa.

Sintesi di Galles-Danimarca 0-4

E’ proprio una bella partita nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Partono meglio i gallesi, che mettono in campo maggior aggressività, ma con il passare dei minuti i danesi prendono le misure e mostrano grande qualità nel possesso palla.

Dopo un paio di belle giocate di Bale, al 27′ minuto i danesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un meraviglioso destro a giro di Dolberg da fuori area, praticamente alla prima e vera occasione da rete.

I gallesi accusano il colpo e vanno in completa balia dei danesi, che ne approfittano per accelerare ed attaccare a testa bassa, sfiorando il raddoppio con un inarrestabile Dolberg, poco cinico però in un paio di occasioni, così come l’impreciso Maehle.

Il secondo tempo non potrebbe iniziare meglio di così per i danesi, che segnano subito il gol del raddoppio al 47′ minuto, ancora Dolberg, che si regala la doppietta approfittando dell’errore di Williams nel tentativo di ribattuta sul cross di Braithwaite.

I gallesi non riescono proprio a reagire, sono contratti anche a causa dell’ottima gestione della gara dei danesi, che risultano autorevoli a centrocampo, compatti in difesa e sempre pericolosi in contropiede con Jensen, che scheggia il palo.

Nel finale diventa quasi un semplice allenamento attacco contro difesa per i danesi, che fanno ciò che vogliono in lungo ed in largo, sfiorando più volte il tris con il palo di Braithwaite, prima del gol di Maehle al 89′ minuto, al termine di una bella azione di squadra, che poi genera il nervosismo dei gallesi, che chiudono in inferiorità numerica per espulsione di Wilson al 91′ minuto, oltre al poker di Braithwaite al 94′ minuto su assist di Cornelius.

Highlights e Video Gol di Galles-Danimarca 0-4:

Tabellino di Galles-Danimarca 0-4

Marcatori: 27′ Dolberg (D), 48′ Dolberg (D), 88′ Maehle (D), 90+6′ Braitwhaite (D).

Galles (4-2-3-1): Ward; C. Roberts (40′ N. Williams), Rodon, Mepham, Davies; Morrell (60′ Wilson), Allen; Bale, Ramsey, James (78′ Brooks); Moore (78′ T. Roberts). Ct. Page.

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer (77′ Andersen), Vestergaard; Stryger Larsen (77′ Boilesen), Hojbjerg, Delaney (60′ Jensen), Maehle; Damsgaard (60′ Norgaard), Dolberg (70′ Cornelius), Braithwaite. Ct. Hjulmand.

Arbitro: D. Siebert (Germania).

Ammoniti: 26′ Rodon (G), 40′ Moore (G), 80′ Brooks (G), 90+3′ Bale (G).

Espulsi: 90′ Wilson (G).

