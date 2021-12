Video Gol Highlights Frosinone-Spal 4-0: sintesi 18-12-2021

Risultato Frosinone-Spal 4-0: i laziali travolgono un avversario arrivato nel Lazio con numerose assenze a causa di un focolaio di Covid-19, ma certamente ben poco giustificabile dopo un simile rovescio.

Le doppiette di Zerbin e Gatti danno la vittoria ai padroni di casa.

Il Frosinone risale al 7° posto con 28 punti torna in zona playoff, mentre la Spal resta inchiodata al 16° posto con i suoi 20 punti e domani rischia di essere agganciata dall’Alessandria.

Sintesi Frosinone-Spal 4-0

Per oltre mezz’ora la partita è equilibrata, ma al 33° il Frosinone se ne impossessa: Zerbin cerca i compagni in area con un traversone che cambia traiettoria e finisce direttamente in rete.

La Spal è sorpresa e perde la bussola e così i laziali, dopo averlo sfiorato con un altro perfido cross, stavolta di Ciano, respinto da Seculin, trovano il raddoppio ancora con Zerbin, che insacca da due passi un perfetto cross di Zampano, messo in moto da un tacco di Lulic.

La reazione estense si traduce in una innocua punizione di Viviani; il Frosinone decide allora di chiudere il discorso e proprio al termine del tempo va sul 3-0 con Gatti: il difensore deve solo depositare in rete dopo un tocco di Szyminski, intervenuto su un altro errore di Seculin che sbaglia la presa su un corner di Ciano. La prima frazione finisce qui.

Non succede molto nel secondo tempo. La Spal si vede solo all’inizio con una punizione di Viviani respinta da Ravaglia e successivamente non si vede più.

Il Frosinone gestisce, non spinge e si vede molto di rado, tanto che la prima occasione è quella che vale il 4-0: a segno ancora Gatti, che di testa batte ancora Seculin sfruttando un altro corner di Ciano.

I restanti venti minuti non offrono assolutamente altri spunti di interesse, a parte un gol sbagliato da Seck che si presenta davanti a Ravaglia tirandogli la sfera addosso. Il triplice fischio arriva dopo due minuti di recupero.

Migliori in campo Zampano (7), che gioca una gara tranquilla dietro e propositiva avanti con ben due assist, e Viviani (6), l’unico spallino pericoloso in tutta la partita. Male il solo Seculin (4.5), che ha sul groppone i primi due gol.

Video Gol Highlights Frosinone-Spal 4-0

Tabellino Frosinone-Spal 4-0

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano (67′ Casasola), Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci (67′ Maiello), Garritano (87′ Manzari); Canotto (67′ Cicerelli), Ciano, Zerbin (74′ Haoudi). Allenatore: Grosso

Spal (4-2-3-1): Seculin; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Mora (80′ Crociata), Viviani; Ellertsson (46′ Heidenreich), Mancosu, Seck; Colombo (68′ D’Orazio). Allenatore: Clotet

Marcatori: 33′ 38′ Zerbin e 46′ pt 71′ Gatti

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Dickmann e Heidenreich

