Video Gol Highlights Frosinone – Roma 0-3 e Sintesi 18-02-2024

Video Gol e Highlights di Frosinone – Roma 0-3, 25° Giornata di Serie A: la Roma di De Rossi torna alla vittoria grazie ai gol di Huijsen, Azmoun e Paredes.

Daniele De Rossi ritrova la vittoria dopo lo stop di sabato scorso contro l’Inter e fa 4 vittorie su 5 in Serie A sulla panchina della Roma.

Con questa vittoria i giallorossi salgono al 6° posto a 41 punti a -4 da Bologna e Atalanta che sono al 4° posto con 45 punti.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco rimedia la 3° sconfitta consecutiva e resta fermo a 23 punti a + 3 su Verona e Sassuolo che sono terzultimi con 20 punti.

Primo tempo di sofferenza per la Roma con diverse occasioni per il Frosinone. I giallorossi riescono a passare in vantaggio nel finale con Huijsen al suo secondo gol in Serie A. A metà del secondo tempo la Roma raddoppia con Azmoun e nel finale su calcio di rigore Paredes fissa il risultato sul 3 a 0.

Sintesi di Frosinone – Roma 0-3:

Al 6° calcio di punizione al limite dell’area per il Frosinone, calcia Brescianini ma il pallone termina a lato.

Al 15° si fa vedere la Roma. El Shaarawy serve Lukaku che da posizione defilata prova il tiro sul primo palo ma Turati è bravo a bloccare il pallone.

Al 24° il Frosinone sfiora il gol del vantaggio! Soulé prova il tiro a giro ma Svilar vola e salva in calcio d’angolo!

Al 30° Brescianini controlla al limite dell’area e calcia in porta ma il pallone viene deviato in corner da Mancini.

Sul calcio d’angolo Kaio Jorge prova la conclusione ma il pallone viene respinto da Svilar, ci prova ancora Kaio Jorge murato da Mancini e al terzo tentativo il pallone termina a lato!

Al 38° la Roma passa in vantaggio con Huijsen. Il difensore si inserisce sulla trequarti e prova la conclusione di destro dal limite dell’area con il pallone che termina alla sinistra di Turati.

In apertura di ripresa De Rossi manda in campo Llorente e Pellegrini al posto di Huijsen e Lukaku.

Al 62° El Shaarawy va via e prova il tiro dal limite dell’area ma il pallone termina fuori!

Al 67° De Rossi manda in campo Celik per Kristensen e Di Francesco fa entrare Cheddira, Caso e Harraoui per Kaio Jorge, Lirola e Brescianini.

Al 70° la Roma trova il gol del raddoppio! Cristante prova il tiro di potenza dalla distanza, il pallone viene respinto da Turati e Azmoun sulla ribattuta mette in rete da due passi.

Al 78° Baldanzi prova il tiro che viene murato da Okoli che tocca anche con il braccio. L’arbitro dopo aver consultato il VAR concede il calcio di rigore alla Roma.

Sul dischetto va Paredes che spiazza Turati e fissa il risultato sul 3 a 0.

Highlights e Video Gol di Frosinone – Roma 0-3:

Tabellino di Frosinone – Roma 0-3:



FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola (22’ s.t. Caso), Monterisi, Okoli, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini (22’ s.t. Harroui); Soulé (43’ s.t. Seck), Kaio Jorge (22’ s.t. Cheddira), Reinier (30’ s.t. Barrenechea). All. Di Francesco.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen (dal 21’ s.t. Celik), Mancini, Huijsen (1’ s.t. Llorente), Angeliño (36’ s.t. Smalling); Cristante, Paredes; Baldanzi (36’ s.t. Aouar), Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (1’ s.t. Pellegrini). All. De Rossi.

Arbitro: Giua di Olbia.

Marcatori: 38’ p.t. Huijsen (R), 26’ s.t. Azmoun (R), 35’ s.t. rig. Paredes (R).

Ammoniti: 38’ p.t. Huijsen (R), 20’ s.t. Mancini (R), 31’ s.t. Azmoun (R).