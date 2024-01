Video Gol Highlights Frosinone-Monza 2-3: Sintesi 6-1-2024

Video Gol e Highlights Frosinone-Monza 2-3, 19° Giornata Serie A: segnano Mota, Carboni, Harroui e Soule

Il Monza batte il Frosinone allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone nella diciannovesima giornata di Serie A.

I brianzoli tornano alla vittoria dopo tre partite, in cui avevano collezionato solo un punto, chiudendo il girone d’andata a quota venticinque punti, mentre i ciociari perdono la quarta partita consecutiva, la quinta nelle ultime sei, fermandosi a quota diciannove punti in classifica.

Sintesi di Frosinone-Monza 2-3

Out Baez, Kalaj, Marchizza e Oyono per Eusebio Di Francesco, che schiera Lusuardi, Monterisi, Okoli, Gelli e Lirola in difesa a protezione di Turati, sceglie Reinier a centrocampo con Barrenechea e Harroui, mentre in attacco spazio a Soule e Cheddira.

Non ci sono Caprari, Carboni, Maric e Gomez per Raffaele Palladino, che punta su D’Ambrosio, Gagliardini e Caldirola in difesa davanti a Di Gregorio, lancia Bondo e Pereira a centrocampo con Pessina e Ciurria, mentre Carboni e Colpani agiscono sulla trequarti alle spalle di Mota.

E’ una partita bella e divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti approfittano della fase difensiva un po’ troppo allegra dei padroni di casa, che pensano soprattutto a costruire e poco a proteggere il proprio portiere.

Dopo i tentativi di Colpani e Cheddira, al 18′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Mota, che trova il gol del vantaggio su assist di Carboni.

I padroni di casa si affidano a Harroui e Cheddira, nel mezzo il giallo a Gagliardini, mentre si fa male Di Gregorio, che viene sostituito da Sorrentino nel finale, quando gli ospiti raddoppiano al 45′ minuto con Carboni, servito proprio da Mota, che ricambia il favore di prima.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Caso e Mazzitelli al posto di Lirola e Reinier, e cambia tutto, o quasi, visto che i padroni di casa trovano equilibrio e, finalmente, anche qualità sulla trequarti.

Ci provano Caso e Soule, nel mezzo le ammonizioni di Caldirola e Monterisi, ma al 55′ minuto proprio Soule devia sfortunatamente il cross di Carboni nella propria porta, permettendo agli ospiti di calare il tris.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che riaprono la partita subito al 57′ minuto con una perla di Harroui.

Dentro Kaio Jorge, Akpa-Akpro, giallo per lui, e Pablo Marì, fuori Cheddira, Colpani e Gagliardini, ammonito Lusuardi, e, finalmente, al 76′ minuto Soule cancella l’autogol precedente accorciando il risultato nel trasformare il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di D’Ambrosio su Caso.

C’è spazio per Colombo, subito ammonito, Birindelli, Cuni e Ibrahimovic, che subentrano per Mota, Pereira, Harroui e Lusuardi

Tabellino di Frosinone-Monza 2-3

Marcatori: 17’ p.t. Mota Carvalho (M), 44’ p.t. Carboni (M), 10’ s.t. aut. Soulé (M), 12’ s.t. Harroui (F), 30’ s.t. rig. Soulé (F).



Assist: 17’ p.t. Carboni (M), 44’ p.t. Mota Carvalho (M), 12’ s.t. Monterisi (F)



FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Lusuardi (40’ s.t. Ibrahimovic); Lirola (1’ s.t. Caso), Reinier (1’ s.t. Mazzitelli), Barrenechea, Gelli; Soulé, Harroui (40’ s.t. Cuni); Cheddira (15’ s.t. Kaio Jorge). All.: Di Francesco.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio (40’ p.t. Sorrentino); D’Ambrosio, Gagliardini (15’ s.t. P.Marì), Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Pereira (32’ s.t. Birindelli); Colpani (15’ s.t. A. AKpro), Carboni; Mota (32’ s.t. Colombo). All. Palladino.



Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.



Ammoniti: 28’ p.t. Gagliardini (M), 6’ s.t. Caldirola (M), 9’ s.t. Monterisi (F), 28’ s.t. Lusuardi (F), 29’ s.t. D’Ambrosio (M), 36’ s.t. Colombo (M), 44’ s.t. Barrenechea (F), 47’ s.t. A. Akpro (M).