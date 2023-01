Video Gol Highlights Frosinone-Modena 2-1: sintesi 14-01-2023

Risultato Frosinone-Modena 2-1: i laziali vincono soffrendo solo nei minuti finali e rafforzano il primato.

La partita si sblocca a metà ripresa grazie a Insigne e sembra chiudersi con Caso, ambedue in campo da inizio ripresa, ma un altro subentrato, Strizzolo, la riapre nei minuti finali.

Il Frosinone va a 42 punti e ora il vantaggio sulla Reggina seconda è di sei punti; il Modena, invece, resta a metà classifica con 25 punti.

Sintesi Frosinone-Modena 2-1

Mentre nel primo tempo si segnala solo un’occasione per parte, un tiro di destro di Giovannin che Turati respinge oltre la traversa e un diagonale di Borrelli deviato in angolo da Gagno, nella ripresa, grazie anche ai correttivi apportati da Fabio Grosso, si assiste ad uno spettacolo migliore da parte dei padroni di casa.

Più vivaci grazie agli inserimenti di Insigne e Caso, i laziali sfiorano ancora il vantaggio al 55° con un destro malefico di Garritano ancora respinto dal portiere modenese, il quale deve, tuttavia, arrendersi al 64°: è proprio Insigne a sbloccare il match con una rapida e imparabile girata su perfetto cross di Frabotta dalla fascia sinistra.

Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che, al 68°, il Modena viene nuovamente colpito: Mulattieri vede Caso e lo serve con un filtrante che l’altro subentrante mette a frutto facendo passare la sfera sotto le gambe di Gagno.

Gli ospiti, dopo aver rischiato di andare ulteriormente sotto per mano di Mulattieri, fermato all’ultimo da Silvestri, sembrano ritrovarsi e all’88° sono ancora due giocatori entrati a gara in corso a modificare il risultato: Tremolada mette in mezzo per Strizzolo, anche lui a segno con una perfetta girata di destro.

I minuti di recupero concessi sono 4 e proprio allo scadere di questi i modenesi sfiorano il soprendente pareggio: è ancora un subentrante, Duca, a mettere i brividi al Frosinone con un gran destro al volo che sfiora la traversa. Il match termina subito dopo.

I migliori in campo sono Insigne (7) e Strizzolo (6), entrambi a rete, mentre i peggiori sono Borrelli (5), nervoso e poco freddo sotto porta, e Diaw (5), evanescente.

Video Gol Highlights Frosinone-Modena 2-1

Tabellino Frosinone-Modena 2-1

Frosinone (3-5-2): Turati; Sampirisi, Kalaj, Ravanelli; Oyono (46′ Caso, 92′ Monterisi), Rohden, Lulic, Garritano (82′ Oliveri), Frabotta; Mulattieri (82′ Moro), Borrelli (46′ Insigne). Allenatore: Grosso

Modena (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli (80′ Duca), Gargiulo (65′ Magnino); Giovannin (58′ Tremolada); Falcinelli (66′ Strizzolo), Diaw (57′ Bonfanti). Allenatore: Tesser

Marcatori: 64′ Insigne, 68′ Caso e 88′ Strizzolo

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Lulic, Kalaj e Borrelli