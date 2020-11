Video gol highlights Frosinone-Cremonese 1-0: sintesi 01-11-2020

Risultato Frosinone-Cremonese 1-0, 6° giornata Serie B: Rohden segna e il suo gol è sufficiente ai laziali per ottenere i tre punti e il primato in classifica in condominio con Empoli e Chievo. La Cremonese, sempre asfittica in avanti, non lascia i bassifondi.

Cronaca Frosinone-Cremonese 1-0, 6° giornata Serie B

Al 9° minuto arriva il primo tiro del match ad opera di Deli, che cerca la porta da fuori costringendo Bardi a distendersi per mettere la palla in corner. Valzania prova al volo sugli sviluppi del piazzato, ma manda a lato di poco.

Il Frosinone cresce con il passare dei minuti: ci provano Ciano, per due volte, e Beghetto, ma Alfonso non rischia mai. Il portiere cremonese capitola, però, a pochi minuti dal termine del primo parziale: Zampano crossa dalla destra e trova la testa di Rohden, che impatta bene e mette il pallone nel sette.

Il primo tempo finisce senza altri fatti degni di nota, a parte un tentativo di Kastanos da lontano che Alfonso intercetta tranquillamente. Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero.

I laziali iniziano la ripresa in avanti andando vicini al 2-0 con un colpo di testa di Curado da corner: Alfonso respinge mettendo nuovamente in angolo.

Successivamente la Cremonese costruisce due nitide palle gol in quattro minuti: al 52° Bardi respinge un pericoloso rasoterra di Gaetano sul quale Zampano evita danni anticipando Buonaiuto pronto al tap-in e al 56° è ancora Bardi il protagonista con un volo su un bolide di Castagnetti.

Dopo queste chance, la partita cala improvvisamente di ritmo e non succede più niente per tutto il resto della ripresa; l’ultimo sussulto è la traversa colpita da Dionisi al 92° con un gran sinistro da fuori.

Migliori in campo Bardi (7), decisivo con almeno tre interventi importanti, e Castagnetti (6.5), il più continuo in mezzo al campo. Male Novakovich e Ceravolo (5 per entrambi), praticamente inoffensivi.

Tabellino Frosinone-Cremonese 1-0, 6° giornata Serie B

Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano (40′ Curado); Zampano, Maiello, Kastanos, Beghetto (68′ D’Elia); Rohden (69′ Tabanelli); Ciano (83′ Dionisi), Novakovich (69′ Parzyszek). Allenatore: Nesta

Cremonese (4-3-1-2): Alfonso; Crescenzi, Ravanelli, Terranova, Valeri (68′ Zortea); Deli (46′ Buonaiuto), Gustafson, Valzania (15′ Castagnetti); Pinato (83′ Celar), Gaetano; Ceravolo (46′ Ciofani). Allenatore: Bisoli

Marcatori: 38′ Rohden

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Zampano, Brighenti e Ravanelli

