Video gol highlights Frosinone-Cosenza 0-2: sintesi 20-11-2020

Risultato Frosinone-Cosenza 0-2, 8° giornata Serie B: i calabresi vincono la loro prima partita disputando un match concreto e creando varie occasioni sfruttandone due con Carretta, mentre i laziali si vedono molto poco e non danno seguito al loro pur buono primo tempo. Il Cosenza sale a metà classifica, il Frosinone perde l’opportunità di tornare in vetta e ora rischia di essere sorpassato da più squadre.

Cronaca Frosinone-Cosenza 0-2, 8° giornata Serie B

Primo tempo gradevole e Cosenza leggermente migliore del Frosinone, tanto che la prima chance è per Bahlouli, che al 12° mette i brividi ai laziali con un gran destro da fuori sul quale Bardi è bravissimo a distendersi respingendo in angolo.

Né i padroni di casa né il loro giocatore più talentuoso, Ciano, sembrano essere in serata; le punizioni si infrangono sempre sulla barriera e le giocate del numero 28 latitano. Tuttavia, è Brighenti ad avere una buona chance al 20° con un tufo di poco fuori.

Un minuto dopo il sinistro di Ciano è finalmente pericoloso,da calcio piazzato: la sfera finisce a lato di pochissimo.

Nel finale arrivano altre occasioni limpide per entrambe le squadre: al 35° Maiello serve Novakovich, che sbatte su Idda, e al 39° e al 42° Sciaudone trova prima l’esterno della rete e poi ancora un grandissimo Bardi (spaccata quasi risolutiva su splendido assist di tacco di Tiritiello).

Nel primo dei due minuti di recupero concessi da Di Bello Rohden sfiora il vantaggio: Maiello porta palla fin quasi al limite dell’area e pesca lo svedese, che sbaglia totalmente la conclusione da buona posizione e spreca la chance. La prima frazione può considerarsi conclusa qui.

Il Cosenza riparte con il piede sull’acceleratore e trova subito il vantaggio: il ben appostato Baez liscia clamorosamente il cross dalla sinistra di Vera Ramirez, Bardi respinge e Carretta insacca da sue passi.

Due minuti dopo Baez ha l’occasione per raddoppiare, ma la sciupa nuovamente: ben servito in area sugli sviluppi di un contropiede, l’uruguayano perde l’attimo e conclude senza angolare a sufficienza trovando nuovamente Bardi.

Al 52° I frusinati protestano per un tocco di mano di Idda dopo un tiro di Ciano ben parato da Falcone, ma Di Bello fa proseguire; al 62° Vera Ramirez conduce un gran contropiede per vie centrali e serve in area Baez, ma Bardi è ancora bravissimo a respingere la conclusione a giro dell’attaccante.

Il match vede i laziali attaccare senza costrutto e i calabresi distendersi spesso e volentieri in contropiede per continuare a far male.

Il Cosenza controlla oltre a giocare soprattutto di ripartenza e il meritato raddoppio giunge al 70°: il neo entrato Corsi intercetta un pallone mal spazzato da Beghetto e di testa consegna la sfera a Baez, lasciato incredibilmente libero di dirigersi sul fondo e crossare dalla destra per il facile tocco ravvicinato di Carretta.

Il Frosinone cerca di riaprire il discorso, ma l’unica vera chance che crea, al minuto 82, è un bel colpo di testa del nuovo entrato Parzyszek che termina fuori di pochissimo. Il Cosenza, invece, continua a giocare soprattutto in contropiede e va al tiro con Sacko, facile per Bardi. Di occasioni reali non se ne vedono più e il match va in archivio dopo cinque minuti di recupero.

Migliori in campo Bardi (6.5), incolpevole sui gol e molto bravo in più occasioni, e Carretta (7), poco vistoso ma spietato. Male il solo Ciano (5), inconsistente.

Tabellino Frosinone-Cosenza 0-2, 8° giornata Serie B

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi (59′ Kastanos), Rohden (59′ Dionisi), Maiello, Tabanelli (12′ Tribuzzi), Beghetto (77′ Zampano); Novakovich (78′ Parzyszek), Ciano. Allenatore: Nesta

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Legittimo (87′ Schiavi), Idda; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera Ramirez (68′ Corsi); Bahlouli (65′ Kone); Carretta (87′ Sacko), Baez. Allenatore: Occhiuzzi

Marcatori: 47′ e 70′ Carretta

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Bahlouli, Brighenti, Ciano, Carretta e Dionisi

