Video Gol Highlights Frosinone-Benevento 1-0: sintesi 29-01-2023

Risultato Frosinone-Benevento 1-0: i laziali vincono ancora e sono sempre più primi.

Borrelli decide il match con un rigore battuto ottimamente.

Il Frosinone scappa ed è ora a +8 sul Genoa 2° e +9 sulla Reggina 3° classificata.

Sintesi Frosinone-Benevento 1-0

In una prima frazione all’insegna del’equilibrio, nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull’altra e le occasioni da gol sono sporadiche.

La partenza dei padroni di casa è positiva e già al 1° minuto Rohden sfiora la rete con una pericolosa girata che una deviazione di Capellini devia fuori dallo specchio della porta.

Al minuto 8 va vicino al gol anche Moro, che segue l’azione di Lulic e, ricevuto lo scarico, prova a concludere di prima intenzione mancando di poco il bersaglio.

Dopo questa iniziale sfuriata ciociare, i sanniti si ricompongono e iniziano a gestire meglio il pallone riuscendo anche a creare un grosso pericolo al 28° con El Kaouakibi, che sfrutta un errore dell’ex Lucioni e s’invola verso l’area calciando, però, malissimo da posizione favorevole e con lo specchio della porta interamente a disposizione.

Nell’ultimo quarto d’ora non ci sono azioni degne di nota e, dopo un minuto di recupero, Baroni fischia due volte.

La ripresa, iniziata con un tiro di Lulic da ottima posizione che termina a lato, segue la falsariga del primo parziale finché, all’80°, non viene fischiato un rigore al Frosinone per un fallo di mano su Foulon dopo un controllo non perfetto del nuovo entrato Borrelli. E’ lo stesso numero 90 a trasformare il suo tiro spiazzando Paleari.

Mancano ancora dieci minuti, ma non accade nulla. Il Frosinone vince ancora e scappa forse definitiamente.

Bene Borrelli (7), che entra, si procura un rigore e lo segna, mentre il peggiore è Simy (5), non pervenuto.

Video Gol Highlights Frosinone-Benevento 1-0

Tabellino Frosinone-Benevento 1-0

Frosinone (5-3-2): Turati; Monterisi (84′ Sampirisi), Mazzitelli, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden (57′ Garritano), Lulic, Caso (58′ Baez); Insigne (76′ Borrelli), Moro (84′ Bocic). Allenatore: Grosso

Benevento (5-3-2): Paleari; El Kaouakibi, Veseli, Capellini, Pastina (82′ Ciano), Foulon; Tello (89′ Improta), Schiattarella (68′ Viviani), Acampora (89′ Koutsoupias); Simy (68′ La Gumina), Pettinari. Allenatore: Cannavaro

Marcatori: 81′ rig. Borrelli

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Pastina, Veseli, Mazzitelli, Ravanelli, El Kaouakibi, Lucioni e Bocic