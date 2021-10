Video Gol Highlights Frosinone-Ascoli 2-1: sintesi 23-10-2021

Risultato Frosinone-Ascoli 2-1: i laziali vincono meritatamente contro un avversario svegliatosi troppo tardi.

Gatti e Ricci mandano i padroni di casa sul 2-0, altre due reti vengono annullate e l’Ascoli segna improvvisamente il punto del 2-1, ma non ci sono altri squilli.

Il Frosinone si porta a quota 14 punti fa un bel salto arrivando al 6° posto e agganciando proprio l’Ascoli e anche Brescia e Perugia.

Sintesi Frosinone-Ascoli 2-1

La sfida è eqilibrata per poco più di mezz’ora, durante la quale sono i laziali a fare qualcosa in più rispetto ai marchigiani, che non si vedono granché eccetto quando, al 25°, Maistro spaventa Ravaglia con un corner battuto direttamente in porta e respinto dal portiere.

Al 32° il Frosinone trova il vantaggio alla prima occasione utile: Ricci scodella in area un calcio di punizione perfetto sul quale Gatti interviene di testa battendo Leali.

Non accade molto altro fino al dplice fischio, a parte un gol annullato a Charpentier per lieve fuorigioco; il primo tempo finisce dopo due minuti di recupero.

I laziali raddoppiano dopo appena tre minuti dal ritorno in campo: un’azione iniziata da un recupero difensivo e sviluppatasi lungamente sulla trequarti si conclude con un cross rasoterra dalla sinistra di Zampano messo in rete da Ricci, inseritosi in area centralmente.

L’Ascoli è in palese difficoltà e non riesce a reagire, rischia di incassare il tris da Boloca (diagonale a lato di poco), ma al 66° trova l’improvviso 1-2 che riapre i conti: Iliev sorpassa Zampano a destra e serve Bidaoui solo in mezzo all’area e pronto a scaraventare la sfera in rete.

Il Frosinone risponde immediatamente segnando il 3-1 con Canotto, ma l’esterno è in offside e la rete viene annullata. La rete ascolana resta un caso isolato: i gialloblu continuano a fare la partita e si divorano spesso la terza rete, mentre i bianconeri, malgrado i cambi e un doveroso sbilanciamento in avanti, faticano a rendersi pericolosi.

Al minuto 88 gli ospiti sfiorano improvvisamente il pareggio con Dionisi, servito da Bidaoui dopo una serie di dribbling, ma Ravaglia repinge in grande stile la conclusione dell’ex frusinate ed evita il pareggio. Il triplice fischio giunge dopo 4 minuti di recupero.

Migliori in campo Ricci (7), protagonista con gol e assist, e Bidaoui (6), che riapre la sfida. Male Garritano e Dionisi (5), evanescenti.

Tabellino Frosinone-Ascoli 2-1

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Lulic, Ricci (74′ Maiello), Boloca (93′ Cotali); Canotto (74′ Zerbin), Charpentier (61′ Novakovich), Garritano (74′ Cicerelli). Allenatore: Grosso

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Baschirotto (67′ D’Orazio); Collocolo (56′ Fabbrini), Buchel (79′ Eramo), Caligara (56′ Iliev); Maistro (46′ Sabiri); Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Sottil

Marcatori: 32′ Gatti, 48′ Ricci e 66′ Bidaoui

Arbitro: Maggioni

Ammoniti: Collocolo, Boloca e Cicerelli

