Video Gol Highlights Francia-Polonia 3-1: Sintesi 4-12-2022

Video Gol e Highlights Francia-Polonia 3-1, Ottavi di finale Mondiali Qatar 2022: segnano Giroud, che diventa il miglior marcatore della storia della nazionale francese, e una doppietta di Mbappe, inutile il rigore di Lewandowski

La Francia batte abbastanza agevolmente la Polonia al Al Thumama di Doha nella terza sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022 in Qatar.

I francesi sono la terza nazionale a conquistare la qualificazione ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della partita di stasera, ed eliminano i polacchi, che escono a testa alta dalla competizione.

Sintesi di Francia-Polonia 3-1

Out Benzema e Lucas Hernandez per il ct Didier Deschamps, che schiera Kounde, Varane, Upamecano e Theo Hernandez in difesa davanti a Lloris, con Rabiot e Tchouameni in mediana a dare equilibrio al quartetto offensivo costituito da Dembele, Griezmann e Mbappe sulla trequarti alle spalle di Giroud unica punta.

Mentre il ct Michniewicz conferma Cash in difesa con Glik, Kiwior e Bereszynski a protezione di Szczesny, Szymanski in mediana con Krychowiak e Zielinski e i vari Kaminski e Frankowski sulle fasce ai lati di Lewadowski unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I francesi fanno possesso palla con grande qualità, mentre i polacchi si difendono dietro la linea del centrocampo per chiudere tutti gli spazi.

I francesi faticano a creare pericoli, se non fosse per il solito Mbappe, che impegna Szczesny, attento anche su Tchouameni, anche ammonito, e Dembele, mentre prima Giroud è poco cinico sotto porta, poi Lewandowski sfiora solo il palo e, infine, Lloris, Theo Hernandez e Varane salvano tutto sulla tripla occasione di Zielinski e Kaminski.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra ormai spegnersi, al 44′ minuto arriva il gol del vantaggio dei francesi, che sbloccano il risultato con Giroud, su verticalizzazione improvvisa di Mbappe, diventando quindi il miglior marcatore della storia della nazionale dei galli.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo che vede sicuramente i polacchi alzare il baricentro, ma lasciare così troppi spazi ai francesi, sempre molto bravi a sfruttarli ripartendo in contropiede con i propri attaccanti.

Dopo il giallo Bereszynski, i francesi ci provano con Griezmann, che trova un attento Szczesny, mentre Mbappe è poco preciso da ottima posizione e al 57′ minuto viene annullata la meravigliosa rete in rovesciata a Giroud per un fallo di Varane su Szczesny.

Girandola di cambi: dentro Milik, Fofana, Zalewski e Bielik, fuori Szymanski, Krychowiak, Tchouameni e Kaminski.

Al 74′ minuto i francesi segnano il gol del raddoppio con un destro all’incrocio di Mbappe, al termine di un bellissimo contropiede iniziato dal solito Giroud e proseguito con la corsa di Dembele.

Entrano Bednarek, Grosicki, Coman e Thuram per Frankowski, Kiwior, Dembele e Giroud, viene ammonito Cash e al 91′ minuto Mbappe si regala una meravigliosa doppietta con un tiro a giro sul secondo palo, chiudendo di fatto il match.

Nel finale c’è tempo per il calcio di rigore realizzato da Lewandowski al 99′ minuto per fallo di mano di Upamecano su cross di Grosicki, ripetuto dopo la parata precedente di Lloris, che si era mosso prima.

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022

Highlights e Video Gol di Francia-Polonia 3-1:

Tabellino di Francia-Polonia 3-1

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Koundè (90′ Disasi), Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Tchouameni (66′ Fofana), Rabiot; Dembele (76′ Coman), Giroud (76′ Thuram), Mbappe. Ct: Deschamps

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Kiwior (86′ Bednarek), Cash; Szymanski (64′ Milik), Krychowiak (71′ Zalewski); Frankowski (86′ Grosicki), Zielinski, Kaminski (71′ Bielik); Lewandowski. Ct Michniewicz

Gol: 44′ Giroud (F), 75′ Mbappé (F), 90′ Mbappé (F), 99′ rig. Lewandowski (P)

Ammoniti: Tchouameni (F), Cash (P)