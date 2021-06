Video Gol Highlights Francia-Germania 1-0: Sintesi Europei 15-6-2021

Video Gol e Highlights Francia-Germania 1-0, 1° Giornata Gruppo F Europei 15-6-2021: decisiva autorete di Hummels, VAR annulla le reti di Mbappe e Benzema per fuorigioco

La Francia batte la Germania all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella seconda partita della prima giornata del Gruppo F della fase a gironi degli Europei.

I francesi rispondono al Portogallo e acciuffano il primo posto in classifica, mettendo in seria difficoltà i tedeschi, che ora non possono più sbagliare, visto che sono ultimi insieme con l’Ungheria a quota zero punti.

Sintesi di Francia-Germania 1-0

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono propense a fare possesso palla, ma i francesi sembrano più qualitativi sulla trequarti, mentre i tedeschi risultano macchinosi.

Dopo i tentativi di Pogba e Mbappe, al 20′ minuto i francesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con l’autorete di Hummels, che devia la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare Benzema sul tiro cross di Hernandez.

📸 France celebrate opening goal in Munich 🇫🇷⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/bdRObIJ9HA — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

I tedeschi provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, ma sono impalpabili ed evanescenti in attacco, dove l’unico che riesce a rendersi pericoloso è Muller, mentre i francesi si difendono compatti.

Molto più bello il secondo tempo e grande merito è proprio dei tedeschi, che alzano i ritmi di gioco, aggrediscono con intensità gli avversari ed iniziano un vero e proprio monologo che ben presto si trasforma in un assalto.

In realtà, a sfiorare il gol sono i francesi con Rabiot, fermato dal palo al termine di un bel contropiede, prima di cominciare a soffrire le sortite offensive dei tedeschi, che si divorano il pareggio con Gnabry, tutto solo davanti al portiere.

Al 66′ minuto i francesi troverebbero il raddoppio con una giocata spaziale di Mbappe, ma il VAR cancella tutto per posizione di fuorigioco.

I tedeschi sembrano accusare la stanchezza e lo svantaggio psicologicamente, cominciano a lasciare spazi incredibili ai francesi, che in contropiede volano con la velocità di Mbappe.

E, infatti, al 85′ minuto i francesi segnano ancora con Benzema, ma ancora una volta il VAR annulla anche questa volta per posizione di fuorigioco di Mbappe.

Highlights e Video Gol di Francia-Germania 1-0:

Tabellino di Francia-Germania 1-0

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot (90′ Dembele); Griezmann; Benzema (88′ Tolisso), Mbappé. All: Deschamps.



GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter (87′ Can), Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens (87′ Volland); Havertz (74′ Sané), Müller, Gnabry (73′ Werner). All: Löw.



Gol: 20′ aut. Hummels (G),

Ammoniti: Kimmich (G)

