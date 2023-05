Video gol-highlights Fiorentina-Udinese 2-0: sintesi 14-05-2023

Video gol-highlights Fiorentina-Udinese 2-0: decidono i gol di Castrovilli, al 7′, e Bonaventura, al 90′.

Fiorentina-Udinese 2-0: vittoria toscana grazie ai gol di Castrovilli e Bonaventura. Buona partita della squadra di Italiano, che dosa anche le forze in vista del ritorno contro il Basilea.

La mezz’ala ex Bari è il primo ad andare a segno, dopo appena 7 minuti, approfittando di una respinta della difesa ospita su cross di Venuti.

Il raddoppio arriva al novantesimo, col nuovo entrato Bonaventura, che conclude a rete dopo aver condotto palla sino alla trequarti ed essere entrato in area con una serie di finte.

Il bottino pieno permette alla Fiorentina di sganciarsi dal gruppone fermo a 46 punti, e andare ad occupare momentaneamente l’ottavo posto in coabitazione col Monza.

La sintesi di Fiorentina-Udinese 2-0

Inizio di partita a ritmi elevati: la prima a rendersi pericolosa è la Fiorentina, con un tiro di Duncan che centra il palo dalla trequarti.

I “viola” vanno avanti sull’azione successiva con Castrovilli: Becao rinvia sui piedi dell’ex Bari un cross di Venuti. Castrovilli non lascia scampo a Silvestri.

La Fiorentina avrebbe anche l’occasione di raddoppiare: Kouamé salta Silvestri e viene atterrato in area, mentre Barak appoggia in rete il pallone nel mentre respinto dalla difesa bianconera. L’arbitro annulla tutta l’azione per fuorigioco dello stesso Kouamé che aveva ricevuto da Ikoné in verticale.

Il dominio dei toscani prosegue con una punizione dal limite di Biraghi, che mette alto. L’Udinese prova a ripartire in contropiede, ma nei primi minuti di gara fatica a prendere le contromisure.

Fiorentina ancora pericolosa con Brekalo, in contropiede: lanciato da Ikoné, l’esterno gigliato si presenta solo davanti a Silvestri: palla sul palo.

Inizia il secondo tempo, e la Fiorentina ha una buona occasione con Kouame: l’esterno va a calciare col destro, ma angola troppo la sua conclusione.

Ci prova Gonzalez, di testa, su calcio piazzato: palla al lato. L’Udinese, da parte sua, prova a sfondare a sinistra. Lovric riceve da Zeegelaar, ma inquadra male col destro.

Nuovamente pericolosi i bianconeri, con una conclusione dalla distanza di Lovric, parata da Cerofolini. Nell’Udinese entra Vivaldo, e si fa subito notare con un colpo di testa che finisce sul palo.

La Fiorentina prova a raddoppiare nel finale: Ikoné riceve in area, ma deve fare i conti con la chiusura di Udogie, che non gli permette di calciare in porta.

Il raddoppio gigliato arriva, ciononostante, al 90′: è Bonaventura, entrato nell’ultimo quarto d’ora, a siglare il 2-0 al termine di un’azione in cui elude l’intervento della difesa friulana con una serie di finte, per poi battere Cerofolini dall’interno dell’area.

In pieno recupero, Gonzalez avrebbe anche l’occasione di calare il tris in contropiede, ma la sua conclusione viene neutralizzata da Silvestri.

Highlights e Video gol di Fiorentina-Udinese 2-0

Il tabellino di Fiorentina-Udinese 2-0

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (Dodò 75′), Milenkovic, Igor, Biraghi (Terzic 60′); Duncan (Mandragora 60′), Castrovilli; Ikonè (Gonzalez 46′), Barak (Bonaventura 71′), Brekalo; Kouamè.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodo, Bonaventura, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Martinez Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode.

Allenatore: Italiano

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Festy Ebosele (Udogie 62′), Pereyra, Walace, Lovric (Vivaldo 78′), Zeegelaar (Arslan 62′); Samardzic (Pafundi 84′); Nestorovski.

A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Udogie, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Pafundi.

Allenatore: Sottil

Marcatori: 7′ Castrovilli (F), 90′ Bonaventura (F)

Arbitro: Paterna

Ammoniti: Ebosele (U), Walace (U), Biraghi (F), Zeegelaar (U), Milenkovic (F), Venuti (F)