Video Gol Highlights Fiorentina-Udinese 0-4: Sintesi 27-4-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Udinese 0-4, Recupero 20° Giornata Serie A: segnano Udogie, Walace, Pablo Marì e Deulofeu

L’Udinese batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel recupero della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Vittoria clamorosa per i friulani, che tornano a conquistare i tre punti dopo un pareggio e una sconfitta nelle ultime due partite.

Seconda sconfitta consecutiva per i toscani, che restano a quota cinquantasei punti, meno due punti dal quinto posto in classifica.

Sintesi di Fiorentina-Udinese 0-4

Out Castrovilli per Vincenzo Italiano, che rilancia Martinez Quarta in difesa con Milenkovic, Odriozola e Biraghi davanti a Terracciano, schierando Bonaventura e Duncan con Torreira in mediana, mentre il tridente d’attacco è costituito da Sottil, Piatek e Nico Gonzalez.

Non ci sono Beto e Perez per Gabriele Cioffi, che schiera Becao, Pablo Marì e Nuytinck in difesa a protezione di Silvestri, mentre in mediana c’è Makengo con Walace e Arslan e Molina e Udogie sulle fasce. In attacco Deulofeu è affiancato da Success.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un possesso palla di grande qualità, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e molto pericolosi nel ripartire in contropiede.

E’ subito un super Silvestri, che compie due grandi parate su Piatek e Nico Gonzalez, forse anche poco cinici in fase di conclusione.

Diversamente da Pablo Marì, che al 13′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio sfruttando una rimessa laterale.

Dopo l’ammonizione di Nuytinck e un tentativo impreciso di Martinez Quarta, al 36′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Deulofeu al termine di un bel contropiede di Makengo.

Nel finale i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio e cercano in tutti i modi di battere Silvestri, ma Piatek, Odriozola, Biraghi e Sottil non riescono a trovare la porta da buona posizione.

Il secondo tempo si apre con un triplo cambio per i padroni di casa, che inseriscono Maleh, Igor e Cabral al posto di Bonaventura, Piatek e Milenkovic.

E’ grande assedio da parte dei padroni di casa, che però rischiano tantissimo sui contropiedi degli ospiti, soprattutto di Deulofeu, nonostante le occasioni di Martinez Quarta, Sottil, Maleh, Cabral e Biraghi, mentre vengono ammoniti Deulofeu, Torreira, Makengo e Nico Gonzalez.

Gli ospiti soffrono troppo e cercano forze fresche e nuove energie mettendo Jajalo al posto di Arslan, mentre i padroni di casa rispondono con Ikone e Callejon per Sottil e Duncan.

L’assalto dei padroni di casa continua, ma Silvestri ci mette sempre una pezza su Igor e Nico Gonzalez, mentre Terracciano è assolutamente decisivo sul contropiede di Molina e Udogie colpisce la traversa sul cross dell’argentino dopo aver ricevuto un cartellino giallo, così come Maleh.

Gli ospiti si divorano più volte il tris con i contropiedi di Deulofeu e Molina, che vengono sostituiti per Nestorovski e Soppy, prima del gol di Walace al 92′ minuto con un destro deviato da un difensore avversario.

Nel finale c’è gioia anche per Udogie, che chiude la partita segnando il poker al 95′ minuto al termine di un contropiede perfetto di Makengo.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Udinese 0-4:

Tabellino di Fiorentina-Udinese 0-4

Marcatori: 12’ p.t Marì, 36’ p.t Deulofeu, 90’+2 Wallace, 90’+5 Udogie



Assist: 90’+5 Makengo



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (1’ s.t. Igor), M.Quarta, Biraghi; Bonaventura (1’ s.t. Maleh), Torreira, Duncan (26’ s.t. Ikonè); N. Gonzalez, Piatek (1’ s.t. Cabral), Sottil (26’ s.t. Callejon). All.: Italiano.



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina (90’+1 Soppy), Arslan (15’ s.t. Jajalo), Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu (90’+1 Nestorovski). . All. Cioffi.



Arbitro: Pezzuto di Lecce



Ammoniti: 16’ p.t Nuytinck, 5’ s.t N. Gonzale, 5’ s.t. Deulofeu, 10’ s.t. Makengo, 14’ s.t. Torreira, 36’ s.t Udogie., 90’+4 Maleh



Espulsi: