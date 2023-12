Video gol-highlights Fiorentina-Torino 1-0: sintesi 29-12-2023

Video gol-highlights Fiorentina-Torino 1-0: la rete di Ranieri decide il match e manda la Viola al quarto posto.

La sintesi di Fiorentina-Torino 1-0

Parte molto aggressivo il Torino: la squadra di Juric spinge con Bellanova, sulla destra, e pure senza creare grossi pericoli, a parte una mezza girata alta di Pellegri, tiene la Viola sotto scacco.

La Fiorentina prova a colpire sul lungo con la velocità di Ikoné, ma sono sempre i granata a fare la gara e ad andare per primi vicini al vantaggio, con un colpo di testa di Zapata, alto.

Il Torino mette molta intensità in campo, ma le occasioni latitano: Terracciano è chiamato all’unico intervento nel primo tempo quando Lazaro ci prova con un sinistro da dentro l’area.

I toscani hanno un’occasionissima in finale di primo tempo: è Ikoné a rubare il tempo a Tameze, e provare un tiro verso la rete. Milinkovic è reattivo e respinge con la mano aperta.

Fiorentina diversa e più propositiva nella ripresa: Ikoné ci prova con un colpo di testa a girare, che non trova lo specchio. Tocca poi a Bonaventura provare ad impensierire i granata con un tiro dal limite che viene respinto.

La partita rimane molto bloccata: Bonaventura prova un pallonetto con Milinkovic fuori dai pali, ma il portiere granata non si fa sorprendere.

Gli ospiti provano a sviluppare il gioco sempre sulla destra, ma Bellanova è meno ficcante che nella prima frazione.

Quando la gara pare avviata allo 0-0, ci pensa Ranieri a sbloccarla: suo il colpo di testa perentorio su cross di Kayode, che porta la Viola sull’1-0.

Il Torino non trova le forze per reagire, anche perché manca pochissimo. Una rete, quella dell’esterno toscano, che vale i tre punti e il quarto posto per i gigliati.

Video gol e highlights di Fiorentina-Torino 1-0

Il tabellino di Fiorentina-Torino 1-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouamé; Beltran.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Maxime Lopez, Nzola, Infantino, Yerry Mina, Martinez Quarta, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo. ù

Allenatore: Italiano.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Sanabria, Radonjic, Sazonov, Seck, Djidji, Vojvoda, Gineitis, Linetty, Soppy.

Allenatore: Juric.

Marcatori: 83′ Ranieri (F)