Video Gol Highlights Fiorentina-Torino 1-0: sintesi 19-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Fiorentina-Torino 1-0, 1° Giornata Serie A: gol decisivo di Castrovilli dopo il gol annullato a Biraghi, pareggio di Belotti annullato nel finale

La Fiorentina batte il Torino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’anticipo pomeridiano del sabato della prima giornata di Serie A, con cui è stata inaugurata la nuova stagione del campionato italiano.

Vittoria meritata per i toscani, che hanno padroneggiato in campo, dimostrando di essere già in un’ottima condizione di forma e confermando la sensazione che possono diventare una possibile outsider di questa stagione.

Bruttissimo esordio per i nuovi granata, che si sono mostrati fin troppo passivi e mai davvero pericolosi. Bisognerà ancora lavorare per costruire le basi del nuovo corso.

La sintesi di Fiorentina-Torino 1-0, 1° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. A fare possesso palla sono i padroni di casa, mentre gli ospiti si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

Dopo un tentativo di Kouame impreciso, gli ospiti si fanno vedere in attacco con Berenguer, ma Dragowski si fa trovare pronto, mentre Sirigu nel finale compie due miracoli ancora s Kouame, che già stava festeggiando il gol del vantaggio.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa ricominciano da dove avevano terminato, iniziando un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, fin troppo passivi.

Al 47′ minuto viene annullato un gol a Biraghi per posizione di fuorigioco, ma è solo il preludio per l’assalto dei padroni di casa, che ci provano più volte con Kouame, Bonaventura, Chiesa e Ribery, ma manca sempre un po’ di cinismo.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 78′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Castrovilli, sfruttando l’assist di Chiesa.

Finalmente arriva la reazione degli ospiti, che alzano il baricentro e si rendono pericolosi con Zaza, ma è facile per Dragowski, mentre Sirigu ci mette una pezza su Cutrone, che poco prima non aveva trovato la porta, e su Castrovilli.

Nel finale al 95′ minuto l’assalto degli ospiti genera il gol del pareggio di Belotti, che viene annullato giustamente per posizione di fuorigioco su cross di Verdi.

Video Gol Highlights di Fiorentina-Torino 1-0, 1° Giornata Serie A

Il tabellino di Fiorentina-Torino 1-0, 1° Giornata Serie A

FIORENTINA-TORINO 1-0

Marcatori: Castrovilli 78′.

FIORENTINA (3-5-2)

Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (dall’83’ Lirola), Bonaventura (dal 79′ Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi (dall’88’ Venuti); Kouamé (dall’88’ Cutrone), Ribery (dal 79′ Vlahovic).

TORINO (4-3-1-2)

Sirigu; Izzo (dall’87’ Vojvoda), Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité (dal 67′ Lukic), Rincon, Linetty (dall’87’ Millico); Berenguer (dal 67′ Verdi); Belotti, Zaza.

AMMONITI: Milenkovic, Caceres, Biraghi, Linetty.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

