Video gol-highlights Fiorentina-Sassuolo 2-2: sintesi 19-12-2021

Video gol-highlights Fiorentina-Sassuolo 2-2: i gol di Vlahovic e Torreira recuperano il doppio svantaggio “Viola”. Le due squadre si dividono un tempo ciascuno.

Fiorentina–Sassuolo 2-2: partita scoppiettante nell’anticipo di pranzo della diciottesima giornata di Serie A.

Neroverdi avanti 2-0 all’intervallo, dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, grazie a un uno-due firmato Scamacca-Frattesi.

La Fiorentina dimostra ancora una volta di essere fatta ad immagine e somiglianza del suo allenatore: reazione rabbiosa nella ripresa, culminata nei gol di Vlahovic e Torreira.

I toscani resistono quasi mezzora in dieci per l’espulsione di Biraghi, e pareggiano la prima gara del proprio campionato.

Copertina per Vlahovic, che col gol messo a segno su rigore eguaglia il record di reti in un anno solare (33), fatto registrare da Ronaldo nel corso del 2020.

La sintesi di Fiorentina-Sassuolo 2-2

Partita subito a ritmi molto intensi: la “Viola” sfrutta gli inserimenti di Bonaventura, che fa sponda per Vlahovic. Il serbo non centra la porta in acrobazia.

Risponde il Sassuolo poco dopo sull’asse Scamacca-Raspadori: cross in mezzo per la testa del 2000, che viene però neutralizzato da Terracciano.

La Fiorentina prova a prendere il controllo del possesso palla, ma la partita si sviluppa per lo più grazie a fiammate e ripartenze.

Torreira parte proprio in contropiede, coast to coast, e impegna Consigli con un diagonale, sulla respinta interviene di testa Martinez Quarta, che manda alto.

Risponde subito il Sassuolo, ancora in contropiede, con un cross di Traorè per Frattesi il cui colpo di testa viene bloccato da Terracciano.

Sono comunque gli emiliani a colpire con un micidiale uno-due: prima è Scamacca, servito in verticale da Frattesi, a perforare Terracciano con un grande destro dal limite.

Pochi minuti dopo, il Sassuolo dà lezione di calcio: manovra avvolgente sulla trequarti “Viola”, Raspadori premia l’inserimento di Frattesi con un esterno vellutato, e la mezzala batte Terracciano nell’uno contro uno.

Arrembaggio della Fiorentina nel finale di tempo per peovare quantomeno ad accorciare: tentativo di Callejòn deviato in angolo da un grande intervento di Consigli.

Sugli sviluppi del corner, Milenkovic impegna severamente Consigli di testa. Il portiere è ancora attento.

Odriozola, ottimo in fase di spinta, serve Vlahovic in area. Il suo colpo di testa è alto.

Sempre il serbo, un minuto dopo, si trasforma in assist man: pallone in mezzo dalla sinistra, la sfera rimbalza sul terreno e Bonaventura non riesce ad intervenire.

Sembrerebbe finita, e invece è ancora un super Consigli a mandare i neroverdi a riposo col doppio vantaggio.

Sponda di Martinez su corner, interviene Torreira che, da due passi, si vede negare il gol da un riflesso felino del portiere neroverde.

Fiorentina che parte bene nel secondo tempo: Bonaventura scarica per Nico Gonzalez, che sfiora il palo col destro.

È Dusan Vlahovic a rimettere in carreggiata i toscani: Maxime Lopez perde palla sulla trequarti, verticale di Torreira per Vlahovic che, nell’uno contro uno, fredda Consigli.

GOL | ⚽



Dusan Vlahovic ✍️

50' ⏱️



Dusan si libera e col sinistro batte Consigli!



🟣⚪ 1 – 2 ⚫🟢 | 50'#ForzaViola 💜 #FiorentinaSassuolo — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 19, 2021

Per l’attaccante serbo si tratta di una rete importante: 33 gol in un solo anno solare (2021), eguagliando il record fatto registrare da Cristiano Ronaldo nel 2020.

3️⃣3️⃣



Dusan Vlahovic raggiunge il record di gol segnati in un singolo anno solare in Serie A 👏#ForzaViola 💜 #FiorentinaSassuolo pic.twitter.com/uIWa7evlPM — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 19, 2021

La Fiorentina continua a spingere e mette alle corde il Sassuolo. Dionisi prova a correre ai ripari, con Henrique che subentra a Traorè.

L’arrembaggio della Fiorentina, comunque continua: da una serie di batti e ribatti in area arriva il pareggio di Torreira.

Vlahovic appoggia per Bonaventura, la cui conclusione viene respinta dalla difesa. Ribattuta anche la conclusione del serbo, ma al terzo tentativo Torreira anticipa Consigli e firma il pari.

Il Sassuolo si scuote e ci prova con una sgroppata di Toljan sulla destra. La difesa viola rinvia il cross.

Entrano Boga e Defrel per dare nuova linfa all’attacco neroverde.

La Fiorentina si “rovina” con le proprie mani, quando Biraghi commette un’ingenuità: sgomita Berardi in un contrasto aereo e prende un doppio giallo.

Italiano prova a coprirsi inserendo Terzic al posto di Saponara, subentrato a sua volta a Callejòn ad inizio ripresa, e i muscoli di Amrabat, che prende il posto di Bonaventura a centrocampo.

Duncan prova dalla sinistra con un cross indirizzato verso Gonzalez. Ferrari provvidenziale in anticipo.

Il Sassuolo risponde con un sinistro di Kyriakopoulos, messo in angolo da Terracciano.

Italiano toglie Vlahovic e mette Igor e le due squadre finiscono per accontentarsi del pari. Primo pareggio per la Fiorentina in questo campionato. Grande reazione dei “Viola” dopo il doppio svantaggio del primo tempo.

Highlights e video gol Fiorentina-Sassuolo 2-2

Il tabellino di Fiorentina-Sassuolo 2-2

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martìnez Quarta, Biraghi; Bonaventura (Amrabat 78′), Torreira, Maleh (Duncan 45′); Callejon (Saponara 45′, Terzic 78′), Vlahovic (Igor 87′), Gonzalez.

A disposizione: Cerofolini, Amrabat, Benassi, Castrovilli, Igor, Duncan, Kokorin, Nastasic, Rosati, Saponara, Sottil, Terzic, Venuti. Allenatore: Italiano.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Muldur 77′), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (Harroui 78′), Lopez; Berardi, Raspadori (Boga 65′), Traoré (Henrique 50′); Scamacca (Defrel 65′).

A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Rogerio, Boga, Peluso, Muldur, Harroui, Defrel, Henrique. Allenatore: Dionisi.

Marcatori: 31′ Scamacca (S), 36′ Frattesi (S), 50′ Vlahovic (F), 60′ Torreira (F)

Arbitro: Serra (Torino)

Ammoniti: Toljan (S), Traorè (S), Quarta (F), Frattesi (S)

Espulsi: Biraghi (F, doppia ammonizione)

Migliori Bookmakers AAMS