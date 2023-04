Video Gol Highlights Fiorentina-Sampdoria 5-0: Sintesi 30-4-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Sampdoria 5-0, 32° Giornata Serie A: segnano Terzic, Castrovilli, Dodo, Duncan e Kouame

Tutto fin troppo facile per la Fiorentina, che passeggia distruggendo la Sampdoria allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

I toscani tornano alla vittoria dopo tre partite portandosi a quota quarantacinque punti in classifica.

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per i liguri, che pur venivano da due pareggi consecutivi.

Sintesi di Fiorentina-Sampdoria 5-0

Non ci sono Sirigu e Bonaventura per Vincenzo Italiano, che schiera Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa davanti a Cerofolini, giocano Duncan, Amrabat e Castrovilli in mediana, vengono lanciati Jovic e Sottil in attacco con Gonzalez.

Indisponibili Audero, Conti, De Luca, Nuytinck e Pussetto per Dejan Stankovic, che punta su Gunter, Oikonomou e Amione a protezione di Ravaglia, confermati Zanoli, Leris, Winks, Rincon e Augello a centrocampo, in attacco i soliti Gabbiadini e Lammers.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti non si limitano a difendere, ma provano a ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Solo dopo i tentativi di Lammers e Leris, che si infortuna e viene sostituito da Djuricic, i padroni di casa si rendono finalmente pericolosi con Duncan, Sottil, Castrovilli e Gonzalez, ma Ravaglia fa buona guardia.

Al 46′ minuto, nel finale, i padroni di casa sbloccano il risultato con Castrovilli, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Biraghi.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo disputato su ritmi più blandi, che permettono ai padroni di casa di giostrare con maggiore tranquillità la palla, visto che gli ospiti non abbassano troppo.

Dopo un tentativo di Gonzalez, il giallo di Murillo, subentrato all’infortunato Oikonomou, al 62′ minuto i padroni di casa raddoppiano con il bellissimo sinistro di Dodo al termine dell’azione di Castrovilli.

E al 66′ minuto arriva anche il tris di Duncan, che sfrutta il secondo assist di giornata di Jovic, tagliando così le gambe agli avversari.

Girandola di cambi: dentro Venuti, Kouame, Jese Rodriguez, Cuisance e Sabiri, fuori Dodo, Gonzalez, Gabbiadini, Djuricic e Lammers.

Ma non cambia nulla, visto che i padroni di casa calano il poker al 76′ minuto con Kouame, assistito questa volta da Amrabat.

E’ un semplice allenamento per i padroni di casa, che fanno entrare Bianco e Saponara per Sottil e Castrovilli, mentre viene ammonito Kouame e Ravaglia si rende utile proprio sui neo entrati e su Jovic.

Nel finale arriva la manita di Terzic, appena entrato per Biraghi, al 90′ minuto sul terzo assist di giornata di Jovic

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Sampdoria 5-0:

Tabellino di Fiorentina-Sampdoria 5-0

Marcatori: 47’ p.t. Castrovilli (F), 17’ s.t. Dodò (F), 20’ s.t. Duncan (F), 30’ s.t. Kouame (F), 43’ s.t. Terzic (F).

Assist: 47’ p.t. Biraghi (F), 17’ s.t., 20’ s.t., 43’ s.t. Jovic (F), 30’ s.t. Amrabat (F).

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Dodo (25’ s.t. Venuti), Milenkovic, Ranieri, Biraghi (41’ s.t. Terzic); Amrabat, Duncan; Gonzalez (25’ s.t. Kouamé), Castrovilli (32’ s.t. Saponara), Sottil (32’ s.t. Bianco); Jovic.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia, Amione, Oikonomou (14’ s.t. Murillo), Gunter; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris (33’ p.t. Djuricic) (dal 27’ s.t. Cuisance); Lammers (27’ s.t. Sabiri), Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia.

Ammoniti : 15’ s.t. Murillo (S), 35’ s.t. Kouame (F), 44’ s.t. Terzic (F)