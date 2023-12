Video Gol e Highlights di Fiorentina – Salernitana 3-0, 14° giornata Serie A 2023/24: Beltran su rigore, Sottil e Bonaventura chiudono il conto sul 3-0 per i viola!

Occasione sprecata per la truppa di Inzaghi di agganciare per un attimo la zona salvezza. Rimangono a 8 punti, ultimi in classifica.

La viola, invece, ritorna a vincere dopo la sconfitta subita a S.Siro contro il Milan, scavalcano il Bologna al quinto posto e vedono l’Europa che conta a pochi passi!

Sintesi Fiorentina-Salernitana 3-0:

Subito pericolosi i padroni di casa. Già al secondo minuto Beltran appoggia per Sottil, il quale prova una conclusione verso la porta ribattuta dalla difesa avversaria.

VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! Un colpo di tacco di Beltran che riesce a servire Arthur, il quale viene steso in area di Fazio. L’arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty per la viola! Dal dischetto va Beltran, il quale infila il pallone in porta!

Provano a reagire gli ospiti, ma con tentativi scarni, poco incisivi. Non riescono a creare apprensione a Terracciano.

RADDOPPIO DELLA FIORENTINA! Verso il ventesimo minuto Sottil riceve un pallone e lo scaglia all’incrocio dei pali con un siluro potente!

Uno due pesante per la formazione di Inzaghi, incapace di reagire, alle sortite offensive viola. Gli uomini di Italiano controllano la partita senza grosse difficoltà, mantenendo il possesso palla, facendo girare la sfera e impedendo agli ospiti reali sortite offensive.

Altre occasioni costruite in serie dai padroni di casa. Prima con un tentativo sfortunato e goffo di Mazzocchi che per poco non beffa il proprio portiere, poi con Biraghi e Beltran, i cui tiri terminano di poco fuori dallo specchio della porta.

A tre minuti dal termine della prima frazione un calcio di punizione per gli ospiti con il destro di Candreva che viene ribattuto dalla difesa dei padroni di casa. Termina la prima frazione sul 2-0 per i viola.

Ripresa che inizia con la Salernitana che si rende maggiormente pericolosa. Al terzo minuto Ikwuemesi schiaccia davanti alla porta e prende clamorosamente la traversa!

Quindi ci provano a ripetizione i padroni di casa. Prima con Ikonè, quindi con Arthur, entrambi trovano Costil attento a respingere!

TRIS DELLA FIORENTINA! Arthur recupera palla, passa a Duncan, il quale apre a sinistra per Sottil. Quest’ultimo entra in area e trova Bonaventura lesto a ribadire in rete da pochi passi!

Gli ospiti provano a reagire con due occasioni create nel giro di pochi secondi. Prima con Dia, il quale effettua una conclusione respinta da Milenkovic, poi con Bradaric la cui conclusione termina a lato.

Verso l’ottantesimo minuto una occasione per parte. Prima i padroni di casa con Brekalo, la cui conclusione viene bloccata facilmente da Costil. Quindi il tentativo di Bradaric per gli ospiti, su cui Terracciano si fa trovare pronto con una respinta di tuffo!

Quando mancano cinque minuti al termine conclusione piuttosto centrale di N’Zola, sulla quale Costil dice no!

L’arbitro dice che può bastare così, con il 3-0 per i viola!

Tabellino di Fiorentina-Salernitana 3–0 :

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (63′ st Lucas Martínez Quarta), Biraghi; Arthur, Duncan (46′ st Maxime Baila Lopez); Ikoné (73′ st Kouame), Bonaventura, Sottil (74′ st Brekalo); Beltran (64′ st M’Bala Nzola). Allenatore: Italiano

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly (58′ st Łęgowski), Bohinen (58′ st Maggiore), Bradaric; Candreva (73′ st Loum Tchaouna), Kastanos (46′ st Dia); Ikwuemesi (81′ st Cabral). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Tremolada (Monza)

Marcatori: 6′ pt Beltran su rig (F), 17′ st Sottil (F), 56′ st Bonaventura (F)

Assist: 17′ pt Biraghi (F), 56′ st Sottil (F)

Ammoniti: Luca Ranieri (F)

Espulsioni: –