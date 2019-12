Video Gol Highlights Fiorentina-Roma 1-4: Dzeko e Kolarov, la riapre Badelj, la chiudono Pellegrini e Zaniolo!

Risultato di Fiorentina-Roma 1-4, 17° giornata di Serie A: Dzeko e magia di Kolarov. Per i padroni di casa Badelj ha provato a riaprire la contesa, ma una gran rete di Pellegrini e Zaniolo chiudono i conti!

Una partita che vede la formazione di casa premere subito sull’acceleratore. Ci provano in due occasioni, ma alla prima conclusione passano in vantaggio i giallorossi. Dzeko da pochi passi su assist di Zaniolo firma l’1-0. Due minuti più tardi è Kolarov a raddoppiare con una bellissima punizione dal limite dell’area. Su di un errore della difesa ospite Badelj accorcia le distanze, ma poi nella ripresa Pellegrini e Zaniolo firmano il definitivo 1-4!

La sintesi di Fiorentina-Roma 1-4, 17° giornata di Serie A

Prima azione del match Fiorentina-Roma che giunge circa al decimo minuto di gioco. Vlahovic prova un mancino da fuori che viene murato, guadagna un calcio di punizione un minuto più tardi, ma la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa.

Al tredicesimo viene annullata la rete ai viola per evidente fuorigioco di Vlahovic su assist da Castrovilli in verticale.

Verso il ventesimo minuto arriva il vantaggio dei giallorossi! Pellegrini è bravo a lavorare un pallone al limite dell’area di rigore, serve Zaniolo sulla destra, il cui cross al centro trova Dzeko che da due passi infila lo 0-1!

Due minuti più tardi arriva il raddoppio degli ospiti! Fallo su Zaniolo di Pezzella al limite dell’area di rigore. A calciare va Kolarov il quale effettua una traiettoria imprendibile per Dragowski! 0-2 e partita in salita per i viola!

Poco dopo la metà della prima frazione arrivano altre due occasioni per i giallorossi! Conclusioni dal limite dell’area di Dzeko e Zaniolo, entrambe respinte dalla difesa viola!

Poco dopo la mezz’ora la viola prova a rientrare nel match! Pallone che termina sul sinistro di Caceres, la cui conclusione viene respinta da un difensore e finisce sui piedi di Badelj. Lo stesso centrocampista viola si ritrova davanti al portiere e lo fredda con un piatto destro nell’angolo!

Subito altra occasione per gli ospiti! Lancio dalle retrovie che coglie Perotti libero di avanzare. L’attaccante argentino sbaglia il controllo e permette il recupero a Lirola. Azione importante sfumata per poco!

Finale con i padroni di casa che provano a colpire con una conclusione di Boateng dal limite dell’area deviata dai difensori giallorossi. Quindi gli ospiti, dopo una manovra avvolgente, provano una conclusione con Florenzi ma il pallone è alto sopra la traversa!

Nella ripresa alcune incursioni interessanti in contropiede dei padroni di casa. Su una di queste Vlahovic riesce a mettere al centro, dopo essersi liberato di Smalling, ma la palla non giunge sui piede di Boateng per l’intervento di Mancini.

Verso il ventesimo un cross al centro di Florenzi non riesce a trovare i compagni in area pronti alla deviazione in porta!

Verso la mezz’ora ancora azioni di contropiede dei padroni di casa che lasciano il possesso del pallone agli ospiti per colpire in contropiede! Lancio lungo per Vlahovic di Badelj, la palla è troppo lunga per l’attaccante serbo.

Al settantatreesimo minuto arriva la terza rete per i giallorossi. Scambio Pellegrini-Dzeko con pallone che arriva al centrocampista italiano la cui conclusione di piatto destro dal limite dell’area è imprendibile per Dragowski!

All’ottantottesimo minuto arriva la quarta rete degli ospiti in contropiede. Assist di Dzeko per Zaniolo,il quale sulla sinistra avanza e colpisce con un diagonale alla destra di Dragowski!

Video Gol Highlights del match

Il tabellino di Fiorentina-Roma 1-4, 17° giornata di Serie A

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (83° s.t. Sottil), Badelj, Pulgar, Castrovilli (83° s.t. Eysseric), Dalbert; Boateng (66° s.t. Pedro), Vlahovic. All. Montella

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo (91°s.t. Spinazzola), Lo. Pellegrini (85° s.t. Kalinic), Perotti (76° s.t. Mkhitaryan); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Orsato (Schio)

Reti: 19° p.t. Dzeko (R), 22° p.t. Kolarov (R), 34° p.t. Badelj (F), 73° s.t. Pellegrini (R), 88° s.t. Zaniolo (R)

©RIPRODUZIONE RISERVATA