Video Gol Highlights Fiorentina – Roma 2-2 e Sintesi 10-03-2024

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 2-2, 28° Giornata di Serie A: i giallorossi evitano in extremis la sconfitta raggiungendo il pareggio al 95° con Llorente

La Fiorentina di Italiano vede svanire la vittoria all’ultimo minuto quando la Roma trova il gol del pareggio con Llorente.

Viola in vantaggio al 18° con Ranieri. La Roma trova il pareggio in apertura di ripresa con un colpo di testa di Aouar.

La Fiorentina si riporta in vantaggio con Mandragora al 68° e poi Biraghi si fa parare da Svilar il rigore che avrebbe potuto chiudere la partita.

Continua il momento positivo della nuova Roma guidata da Daniele De Rossi che nelle 8 Giornate sulla panchina giallorossa ha ottenuto 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta!

La Roma grazie a questo pareggio sale a 48 punti e si porta a -3 dal Bologna che occupa il quarto posto con 51 punti.

Secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina di Italiano, il 3° nelle ultime 4 giornate dove i viola hanno ottenuto 6 punti.

La Fiorentina resta all’8° posto in classifica con 43 punti.

Sintesi di Fiorentina – Roma 2-2:

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Milenkovic e Ranieri centrali con Kayode a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Mandragora e Bonaventura. In attacco Belotti punta centrale supportato da Sottil, Lopez e Nico Gonzalez.

De Rossi schiera la sua Roma con il solito 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Llorente e Ndicka centrali con Mancini a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Aouar. In attacco il tridente formato da Lukaku, Dybala e El Shaarawy.

AL 17° occasione per la Roma con Dybala che prova il tiro da fuori area ma il pallone termina fuori.

Al 18° la Fiorentina si porta in vantaggio!

Calcio d’angolo battuto da Maxime Lopez, deviazione di testa di Nico Gonzalez per Ranieri che in tuffo di testa mette in rete!

Al 23° ci prova Mandragora con un sinistro a giro ma il pallone termina di poco a lato.

Al 24° da posizione defilata Belotti calcia in porta ma Svilar si fa trovare pronto.

Al 33° De Rossi effettua il primo cambio: esce Mancini e al suo posto entra Huijsen.

Al 35° la Fiorentina sfiora il raddoppio con Sottil che colpisce di testa in area ma il suo tiro termina fuori!

Al 38° altra occasione per la Fiorentina. Belotti calcia di prima a volo dopo un rimpallo ma Paredes salva sulla linea!

In apertura di ripresa ci prova Cristante ma il suo tiro è centrale e Terracciano para.

Al 58° la Roma trova il gol del pareggio.

Dybala va via e serve Angelino sulla sinistra che crossa al centro per Aouar che di testa batte Terracciano!

Al 68° la Fiorentina si riporta in vantaggio!

Cross di Biraghi, sponda di Belotti e Mandragora complice un errore di Aouar batte Svilar.

De Rossi manda in campo Baldanzi e Zalewski al posto di Dybala e El Shaarawy.

Al 78° c’è un calcio di rigore per la Fiorentina.

Paredes commette un fallo ingenuo in area trattenendo Belotti.

Sul dischetto va Biraghi che calcia rasoterra ma Svilar si tuffa e para!

La Fiorentina ha sbagliato 5 rigori su 6 nel 2024, il quarto consecutivo.

Al 79° altri due cambi per la Roma: entrano Pellegrini e Spinazzola al posto di Paredes e Angelino.

Al 95° arriva il pareggio della Roma con Llorente su sponda di Ndicka ed è 2 a 2 al Franchi!

Highlights e Video Gol di Fiorentina – Roma 2-2:

Tabellino di Fiorentina – Roma 2-2:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez (dal 91′ Arthur), Mandragora (dal 91′ Barak); Gonzalez (dal 46′ Ikone), Bonaventura, Sottil (dal 78′ Duncan), Belotti (dal 91′ Nzola).

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini (dal 33′ Huijsen), Llorente, N’Dicka, Angeliño (dall’80’ Spinazzola); Cristante, Paredes (dall’80’ Lorenzo Pellegrini), Aouar; Dybala (dal 73′ Baldanzi), El Shaarawy (dal 73′ Zalewski); Lukaku.

ARBITRO: Davide Massa (Imperia)

MARCATORI: 18′ Ranieri (F), 58′ Aouar (R), 69′ Mandragora (R), 90’+5′ Llorente (R).

AMMONITI: 6′ Mancini (R), 37′ Paredes (R), 45′ Huijsen (R), 57′ Bonaventura (F), 65′ Milenkovic (F), 68′ N’Dicka (R), 76′ Baldanzi (R)

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.