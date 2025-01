Video Gol Highlights Fiorentina-Napoli 0-3: Sintesi 4-1-2025

Video Gol e Highlights Fiorentina-Napoli 0-3, 19° Giornata Serie A: segnano David Neres, Lukaku e McTominay

Il Napoli batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel secondo anticipo del sabato della diciannovesima giornata di Serie A.

I partenopei chiudono il girone d’andata in testa alla classifica, ma con una partita in più, in un caso anche due, rispetto alle altre concorrenti, mentre i toscani racimolano la quarta partita senza vittorie.

Sintesi di Fiorentina-Napoli 0-3

Sorprese importanti per Raffaele Palladino, che schiera un 3-4-3 inedito con Moreno in difesa al fianco di Comuzzo e Ranieri a protezione di De Gea, a centrocampo Dodò, Adli, Mandragora e Parisi, mentre Beltran e Sottil giocheranno ai lati di Kean, sempre non convocabile Bove.

Assenti Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia per Antonio Conte, che conferma Juan Jesus in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera davanti a Meret e David Neres nel tridente d’attacco con Lukaku e la sorpresa Spinazzola, mentre la mediana è costituita dai soliti Anguissa, Lobotka e McTominay.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza risultando letali in contropiede.

Ci provano Mandragora e Sottil prima della rete annullata a Lukaku al 15′ minuto per posizione di fuorigioco, mentre Rrahmani non trova la porta di testa e de Gea si fa trovare pronto su David Neres.

Appuntamento con il gol solo posticipato per David Neres, che al 29′ minuto sblocca il risultato sfruttando al meglio la verticalizzazione di Lukaku.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che riprendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la porta di Meret, battuto da Kean al 35′ minuto, ma annullato dal VAR per fallo di mano.

E’ bravissimo Meret a farsi trovare pronto su Mandragora, mentre si fa ammonito Di Lorenzo e Dodò è impreciso di testa.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa fanno possesso palla e gli ospiti segnano.

Dopo una bella conclusione di McTominay, al 54′ minuto gli ospiti raddoppiano con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Moreno su Anguissa.

Entrano Colpani e Gosens al posto di Moreno e Parisi, ma è Meret a risultare decisivo facendo il fenomeno sulla triplice occasione di Beltran, che poi sfiora anche il palo da fuori area, Mandragora e Gosens, mentre David Neres è poco cinico su altra giocata di Lukaku.

Al 68′ minuto gli ospiti chiudono i giochi calando il tris con McTominay su assist di Anguissa, bravo a rubare il pallone a Dodò.

I padroni di casa non ci stanno, vogliono provare a dare un senso al finale di partita, ma Sottil fa solo la barba al palo prima della girandola dei cambi che vede coinvolti Gilmour, Raspadori, Ngonge, Mazzocchi, Simeone, Richardson, Cataldi e Olivera, Lobotka, Kouame subentrare per David Neres, Spinazzola, Lukaku, Mandragora, Adli e Beltran.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Napoli 0-3:

Tabellino di Fiorentina-Napoli 0-3

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Moreno (14′ st Gosens), Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora (28′ st Richardson), Adli (34′ st Cataldi), Parisi (14′ st Colpani); Beltran (34′ st Kouamé), Sottil; Kean.

A disp.: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Valentini, , Kayode, Ikoné, Gudmundsson, Caprini. All.: Palladino



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (44′ st Gilmour); Anguissa, Lobotka (44′ st Raspadori), McTominay; Neres (41′ st Ngonge), Lukaku (28′ st Simeone), Spinazzola (41′ st Mazzocchi).

A disp.: Contini, Caprile, Rafa Marin, Gioielli, Zerbin. All.: Conte



Arbitro: Manganiello

Marcatori: 29′ Neres (N), 9′ st rig. Lukaku (N), 23′ st McTominay (N)

Ammoniti: Di Lorenzo (N)

Espulsi: –

