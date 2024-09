Video Gol Highlights Fiorentina-Monza 2-2: Sintesi 1-9-2024

Video Gol e Highlights Fiorentina-Monza 2-2, 3° Giornata Serie A: segnano Djuric, Maldini, Gosens e Kean

Solo un pareggio rocambolesco tra Fiorentina e Monza allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella terza giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per i toscani, mentre è il secondo punto conquistato dai brianzoli, che cancellano solo relativamente la sconfitta della scorsa settimana.

Sintesi di Fiorentina-Monza 2-2

Out Gudmundsson per Raffaelle Palladino, che schiera Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi e Gosens davanti a Terracciano, in mediana Cataldi, Mandragora e Colpani, in attacco Beltran e Kean.

Non ci sono Ciurria e Cragno per Alessandro Nesta, che punta su Pereira, Izzo, Pablo Marì, Carboni e Kyriakopoulos, in mediana Pessina e Bondo, mentre in attacco Maldini e Caprari agiscono alle spalle di Djuric.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi tra due squadre che fanno tanto possesso palla e si difendono con il giusto equilibrio.

Al 18′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Djuric, che trova il gol del vantaggio su assist di Pereira.

Dopo i gialli a Pessina e Mandragora, al 32′ minuto gli ospiti raddoppiano con Maldini al termine di una bellissima azione di Kyriakopoulos.

Solo dopo i palo di Maldini, finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che nel finale riaprono la partita al 44′ minuto con Kean, che sfrutta al meglio la sponda di Ranieri sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Cataldi.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco di un secondo tempo molto più tattico e studiato, con i padroni di casa che si fanno preferire per cercare di completare la rimonta.

Dopo il tentativo di Kean, entrano in campo Kouame, Bove, Gagliardini, Petagna, Ikone, Adli, Vignato al posto di Mandragora, Beltran, Caprari, Djuric, Colpani, Cataldi, Maldini, mentre viene ammonito Izzo.

Ci prova Ikone, ma è bravo Turati prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Caldirola, D’Ambrosio e Martinez Quarta subentrare per Carboni, Pereira e Comuzzi, mentre vengono ammoniti Dodo, Gagliardini e Petagna e Kean è ancora impreciso.

All’ultimo secondo, al 96′ minuto i padroni di casa riescono a completare la rimonta pareggiando con Gosens su assist di Adli.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Monza 2-2:

Tabellino di Fiorentina-Monza 2-2

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano 6; Comuzzo 5,5 (34′ st Quarta sv), Biraghi 5,5, Ranieri 5,5; Dodò 5, Mandragora 5,5 (13′ st Bove 5,5), Cataldi 5,5 (24′ st Adli 5,5), Gosens 6; Colpani 5,5 (24′ st Ikoné 5,5), Beltran 5,5 (13′ st Kouamé 5,5); Kean 6

A disposizione: Martinelli, de Gea, Pongracic, Sottil, Richardson, Kayode, Kouadio, Parisi

Allenatore: Palladino 5



Monza (3-4-2-1): Turati 6; Izzo 6,5, Marì 6,5, Carboni 6 (34′ st Caldirola sv); Pereira 6,5 (33′ st D’Ambrosio sv), Pessina 6,5, Bondo 6, Kyriakopoulos 6,5; Maldini 7 (24′ st Vignato 6), Caprari 6 (18′ st Gagliardini 6); Djuric 7 (18′ st Petagna 6).

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Bianco

Allenatore: Nesta



Arbitro: Colombo

Marcatori: 18′ Djuric (M), 32′ Maldini (M), 45′ Kean (F), 45’+6′ st Gosens

Ammoniti: Pessina (M), Mandragora (F), Izzo (M), Petagna (M), Dodo (F)

Espulsi: –

Note: Nesta (M) ammonito per proteste

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.