Video Gol Highlights Fiorentina-Monza 1-1: Sintesi 4-1-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Monza 1-1, 16° Giornata Serie A: segnano Cabral e Carlos Augusto

Solo un pareggio tra Fiorentina e Monza allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo pomeridiano della sedicesima giornata di Serie A.

I viola tornano a fare punti dopo la sconfitta con cui hanno chiuso lo scorso anno solare, ma la classifica dice ancora solo venti punti.

I brianzoli collezionano il secondo risultato utile consecutivo, che vale quota diciassette punti in classifica e un vantaggio di otto punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Fiorentina-Monza 1-1

Indisponibili Nico Gonzalez, Mandragora e Sottil per Vincenzo Italiano, che lancia Bianco in mediana con Duncan e Barak, affidandosi a Ikone, Saponara e Cabral in attacco, mentre in difesa ci sono Dodò, Martinez Quarta e Biraghi davanti a Terracciano.

Assenti Rovella e Sensi per Raffaele Palladino, che schiera Caldirola in difesa con Izzo e Marlon a protezione di Di Gregorio, conferma Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, mentre in mediana ci sono Colpani e Ranocchia con Pessina e in attacco scelto Mota con Caprari.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre sono devote al possesso palla, ma le cose migliori le costruiscono quando possono ripartire in contropiede e sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Dodò e Saponara, mentre è il palo a fermare sul più bello uno scatenato Biraghi e la conclusione di Colpani non è precisa.

Al 19′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con un bolide sotto la traversa di Cabral, lanciato perfettamente da Martinez Quarta.

Gli ospiti provano a reagire, ma alzano troppo il baricentro e lasciano praterie ai padroni di casa, che provano ad approfittarne colpendo in contropiede con Bianco e Ikone, rischiando però sulle conclusioni di Colpani e Mota.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Petagna e Birindelli al posto di Colpani e Caprari, mentre viene ammonito Igor.

Le squadre sono molto lunghe e questo permette la costruzione di tantissime occasioni, come dimostrano le conclusioni di Martinez Quarta, Birindelli e Petagna poco prima del gol del pareggio degli ospiti al 61′ minuto firmato da Carlos Augusto su assist di Ciurria.

⏱️ FT | Termina in pareggio la sfida del Franchi! 🤝#FiorentinaMonza 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/LxgY5sOnzC — Lega Serie A (@SerieA) January 4, 2023

Spazio per Machin, Kouame, Amrabat e Pablo Marì, che entrano per Ranocchia, Saponara, Bianco e Caldirola, ma le due squadre continuano a macinare gioco ed occasioni con Ikone, Cabral, Ikone e, soprattutto, Petagna, che spara in curva a due metri di distanza dalla porta.

Tra l’entrata in campo di Bonaventura per Barak e Vignato per Ciurria, a rendersi protagonista è Di Gregorio, che alza la saracinesca su Martinez Quarta, mentre vengono ammoniti Machin e Birindelli nel finale, durante il quale entrano anche Jovic e Castrovilli per Cabral e Duncan.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Monza 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Monza 1-1

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Dodò, Igor, Martinez Quarta, Biraghi; Bianco (64′ Amrabat), Duncan; Ikoné, Barak (79′ Bonaventura), Saponara (64′ Kouamé); Cabral. All.: Italiano.

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Marlon, Caldirola (67′ Pablo Marì), Izzo; Ciurria (82′ Vignato), F. Ranocchia (62′ Machin), Pessina, Carlos Augusto; Colpani (46′ Petagna), Caprari (46′ Birindelli); Mota. All.: Palladino.

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

GOL: 19′ Cabral (F), 61′ Carlos Augusto (M).

ASSIST: Martinez Quarta (F, 1-0), Ciurria (M, 1-1).

AMMONITI: Igor (F), Birindelli, Machin, Petagna (M).

NOTE – Recupero 1’+4′.