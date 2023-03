Video Gol Highlights Fiorentina-Milan 2-1: sintesi 04-03-2023

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Milan 2-1: i viola vincono meritatamente al cospetto di un avversario non sceso in campo.

Dopo un primo tempo dominato, la Fiorentina coglie i frutti nella ripresa con un rigore di Nico Gonzalez e il colpo di testa finale di Jovic. Inutile e tardivo il gran sinistro di Hernandez nei secondi conclusivi.

Il Milan resta momentaneamente 3° con 47 punti, appaiato all’Inter impegnato domani e dunque con la chance di andare a +3. Ci vorrà molto più di così contro il Tottenham mercoledì.

La Sintesi di Fiorentina-Milan 2-1

Il Milan sceglie di non scendere in campo e così l’iniziativa è interamente della Fiorentina, che impegna più volte Maignan, reattivo in varie circostanze su conclusioni dell’ex Bonaventura e di Nico Gonzalez.

E’ colossale la chance per i viola al 26°: Mandragora serve al centro dell’area Bonaventura, l’ex rossonero vince un rimpallo e conclude, ma Tomori riesce a togliere dalla porta il pallone, peraltro smorzato da Maignan con la gamba.

Dopo la mezz’ora si vedono i rossoneri, pericolosi al 32° con un tiro al volo di Giroud parato da Terracciano e anche nel secondo ed ultimo minuto di recupero con un colpo di testa di Messias, ben servito da un De Ketelaere in crescita, finito ampiamente fuori bersaglio. Il primo tempo termina qui.

Il secondo tempo inizia come era iniziato il primo, ossia con la Fiorentina in attacco. Ikoné supera Tomori, costretto a commettere fallo in area e a regalare il rigore ai viola. Nico Gonzalez si incarica del tiro e spiazza Maignan portando meritatamente in vantaggio i padroni di casa.

Il Milan prova a rispondere e qualche buona chance riesce a crearla: al 52° Terracciano blocca una girata di Giroud, poi un gran tiro di De Ketelaere al 56° e, infine, una conclusione di Hernandez al 58°.

Anche Maignan deve impegnarsi su un tentativo di Dodò al 68°; nel complesso la Fiorentina fa la partita, mentre gli ospiti cercano il modo di sfondare. Al 78° Di Bello vede un fallo di mano di Cabral in area toscana, ma il VAR gli salva la faccia: era un colpo di testa e solo l’arbitro ha visto irregolarità.

Al minuto 87 i toscani raddoppiano con un rapido contropiede che culmina con un cross di Dodò che Jovic insacca di testa.

Cinque sono i minuti di recupero e nell’ultimo i rossoneri trovano il gol della bandiera con Hernandez, abile a sovrapporsi e, su assist di Saelemaekers, a scaraventare il pallone sotto la traversa con un violento sinistro. E’ comunque tardi e il match finisce subito dopo.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Milan 2-1

Il Tabellino di Fiorentina-Milan 2-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodó, Martinez Quarta, Igor, Biraghi (74′ Ranieri); Bonaventura (81′ Castrovilli), Amrabat (91′ Barak), Mandragora; Nico Gonzalez (92′ Sottil), Cabral (81′ Jovic), Ikoné. Allenatore: Italiano

Milan (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (74′ Saelemaekers), Tonali, Bennacer (66′ Bakayoko), Hernandez; De Ketelaere (83′ Adli), Giroud (66′ Ibrahimovic), Rebic (66′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 49′ rig. Nico Gonzalez, 87′ Jovic e 95′ Hernandez

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Thiaw, Cabral, Messias, Ikoné, Nico Gonzalez e Kalulu