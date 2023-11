Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus 0-1: Sintesi 5-11-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Juventus 0-1, 11° Giornata Serie A: decide Miretti

La Juventus batte la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo serale della domenica dell’undicesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri, che volano al secondo posto in classifica con ventisei punti in classifica, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i toscani, fermi a diciassette.

Sintesi di Fiorentina-Juventus 0-1

Out Castrovilli, Dodò e Kayode per Vincenzo Italiano, che sceglie Barak nel tridente dei trequartisti con Kouame e Gonzalez alle spalle di Beltran unica punta, con Arthur e Mandragora in mediana e, addirittura, Parisi e Martinez Quarta in difesa con Ranieri e Biraghi a protezione di Terracciano.

Non ci sono Alex Sandro, Danilo, De Sciglio, Fagioli, Pogba e Weah per Massimiliano Allegri, che punta su Kean e Chiesa in attacco, lancia Miretti a centrocampo con McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in difesa confermato Rugani con Bremer e Gatti davanti a Szczesny.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza e ripartono in contropiede.

Al 10′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Miretti, che trova il gol del vantaggio su assist di Kostic.

⏱️ FT | Basta il gol di Miretti del primo tempo, la @juventusfc sbanca il Franchi!💥#FiorentinaJuve 0-1 pic.twitter.com/5juhn4SIaC November 5, 2023

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Gonzalez e Biraghi, sui quali è decisivo Szczesny, mentre viene ammonito Rabiot e Ranieri non trova la porta.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Nzola per Beltran, Bonaventura per Barak e Cambiaso per Miretti, ma i ritmi della partita si spengono sensibilmente e le squadre non riescono più a tirare in campo.

Vengono subito ammoniti Gatti e Kean, sostituito da Vlahovic quando entra anche Milik per Chiesa, mentre Ikone e Sottil sostituiscono Arthur e Kouame prima del giallo a Ranieri, per il quale subentra Mina.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Juventus 0-1:

Tabellino di Fiorentina-Juventus 0-1

Marcatori: 10’ Miretti



Assist: 10’ Kostic



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martinez Quarta, Ranieri (89’ Mina), Biraghi; Arthur (77’ Ikoné), Mandragora; Nico Gonzalez, Barak (59’ Bonaventura), Kouamé (77’ Sottil); Beltran (46’ Nzola). All. Italiano



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie; Miretti (61’ Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (68’ Milik), Kean (68’ Vlahovic). All. Allegri

Arbitro: Chiffi di Padova



Ammoniti: 43’ Rabiot, 48’ Kean, 58’ Gatti, 82’ Ranieri

