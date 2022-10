Video Gol Highlights Fiorentina-Hearts 5-1: Sintesi 13-10-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Hearts of Midlothian 5-1, 4° Giornata Gruppo A Conference League: segnano Jovic, Biraghi, Barak, Nico Gonzalez e Humphrys

La Fiorentina distrugge gli Hearts of Midlothian allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella quarta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Conference League.

E’ una vittoria di importanza vitale per i toscani, che provano a rilanciarsi in classifica per coltivare speranze di superare il turno, ma bisognerà confermarsi fra un paio di settimane e non perdere altri punti, visto che gli scozzesi possono ancora rimontare.

Sintesi di Fiorentina-Hearts of Midlothian 5-1

Out Castrovilli e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Terzic in difesa con Milenkovic, Igor e Biraghi davanti a Gollini, si rivede Barak in mediana con Amrabat e Mandragora e Jovic nel tridente d’attacco con Kouame e Nico Gonzalez.

Non ci sono Baningime, Boyce, Halkett, Neilson e Rowles per Robbie Neilson, che punta su Atkinson, Kingsley, Cochrane e Halliday in difesa a protezione di Gordon, mentre in mediana giocano Devlin, Haring e Grant e in attacco il tridente composto da Forrest, McKay e Humphrys.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono forsennati e le due squadre giocano a viso aperto. Infatti, nonostante la maggior qualità dei padroni di casa sia assolutamente palese, gli ospiti non sono messi in campo per difendere, ma per provare ad attaccare, come la scorsa settimana.

Prima Humphrys e Grant si divorano la rete del vantaggio sotto porta, poi Gordon fa il fenomeno su Kouame.

Al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Jovic sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I padroni di casa trovano energie psicologiche e fisiche e colpiscono un palo con Mandragora, anche perché si fa male Atkinson, sostituito da Sibbick.

Al 22′ minuto ci pensa capitan Biraghi a raddoppiare direttamente da calcio piazzato con una delle sue meravigliose traiettorie.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si sbilanciano molto, facendosi vedere in attacco con Humphrys, ma lasciano praterie agli avversari, bravi a sfruttare la velocità della propri attaccanti.

Infatti, al 31′ minuto i padroni di casa segnano ancora, questa volta con Nico Gonzalez, che completa una bellissima azione corale iniziata da Barak e proseguita con Kouame e Jovic.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano del momento per spingere sull’acceleratore e, dopo un tentativo di Nico Gonzalez, calare il poker al 38′ minuto con Barak, servito da Kouame, di fatto chiudendo la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con alcune sostituzioni: dentro Saponara, Duncan, Smith e Kiomourtzoglou, fuori Jovic, Mandragora, Forrest e Grant.

Al 47′ minuto gli ospiti provano a dare un senso alla seconda frazione di gioco segnando con Humphrys su assist di Halliday.

Gli ospiti provano almeno a metterci aggressività e rabbia, commettendo qualche fallo, come dimostrano i gialli a Haring, Sibbick e Biraghi.

Provano a mettersi in proprio Nico Gonzalez e Kouame tra i cambi che vedono coinvolti Shankland e Henderson subentrare al posto di McKay e Humphrys.

Al 79′ minuto i padroni di casa si regalano una bella manita con la doppietta di Nico Gonzalez, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Cochrane su Saponara, con il difensore anche ammonito.

😎 Nicolás González with a no-look penalty 👀#UECL pic.twitter.com/SBXg65KK1t — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) October 13, 2022

Nel finale c’è spazio anche per Bianco e Venuti al posto di Barak e Biraghi, Cabral per Kouame, i gialli a Venuti e Smith e per un tentativo di pallonetto di Shankland.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Hearts of Midlothian 5-1:

Tabellino di Fiorentina-Hearts of Midlothian 5-1

Marcatori: 6’p.t. Jovic (F), 22’p.t. Biraghi (F), 32’p.t. Nico Gonzalez (F), 38’p.t. Barak (F), 2’s.t. Humphrys (H), 33’s.t. rig. Nico Gonzalez (F)



Assist: 6’ p.t. Biraghi (F), 32’p.t. Kouame (F), 38’p.t. Kouame (F), 2’s.t. Mckay (H)



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (35’s.t. Venuti); Barak (35’s.t. Bianco), Amrabat, Mandragora (1’s.t. Duncan); Gonzalez, Jovic (1’s.t. Saponara), Kouame (43’s.t. Cabral). Allenatore: Italiano

HEARTS (4-3-3): Gordon; Atkinson (16’p.t. Sibbick), Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant (1’s.t. Smith); Forrest (1’s.t. Kiomourtzoglou), Humphrys (30’s.t. Shankland), Mckay (3’s.t. Henderson). Allenatore: Neilson



Arbitro: Bebek (Cro)



Ammoniti: 3’s.t. Haring (H), 24’s.t. Sibbick (H), 25’s.t Biraghi (H), 32’s.t. Cochrane (H), 41’s.t. Venuti (F), 43’s.t. Smith (H)