Video Gol Highlights Fiorentina-Genk 2-1: Sintesi 30-11-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Genk , 5° Giornata Gruppo F Conference League: Vittoria sofferta della Fiorentina che si qualifica grazie alle reti di Quarta e Nico Gonzalez. Il Ferencvaros vince allo scadere, primo posto da giocare all’ultima giornata.

In una partita dall’altissimo tasso di nervosismo, la Fiorentina esce vincente e con la sicurezza di essere qualificata almeno per i playoff di Conference League.

I Viola iniziano in maniera timida, ma escono alla lunga grazie alla qualità dei propri calciatori. Il Genk sfrutta la propria velocità e per lunghi tratti del primo tempo mette sotto la formazione di Vincenzo Italiano, fino al gol del vantaggio belga.

Paradossalmente, è proprio il gol del Genk a svegliare la Fiorentina che trova il pari con Quarta nei minuti di recupero del primo tempo.

Il rigore di Nico Gonzalez regala a Italiano una vittoria importante, ma anche un piccolo rammarico dovuto al risultato di Cukaricki-Ferencvaros con i serbi avanti per gran parte del match, ma poi rimontati con il gol-beffa arrivato al 98′.

A fronte dei due risultati, la Fiorentina si giocherà, contro il Ferencvaros, il primo posto nel girone con due risultati disponibili su tre.

Sintesi di Fiorentina-Genk 2-1

La Fiorentina ospita il Genk in una partita cruciale per il futuro del proprio girone. Vincenzo Italiano opta per vari cambiamenti di formazione, tra cui l’assenza di una vera punta centrale e l’inserimento di Kouamè con Ikonè e Nico ad aiutarlo.

Presente, tra i titolari, anche Barak e Mina, mentre il Genk si presenta a Firenze con la propria formazione tipo.

La sfida dell’Artemio Franchi inizia con un Genk vivacissimo che si fa vedere almeno 2 volte nell’area di rigore Viola nei primi 5 minuti.

Fadera è l’assoluto protagonista del primo tempo. Il numero 7 del Genk si fa apprezzare per velocità ed esplosività e al 7′ minuto sfrutta uno svarione difensivo di Parisi per immolarsi a tu per tu con Christensen riuscendo a concludere nello specchio della porta, ma la sfera colpisce il palo.

Pericolo scampato per la Fiorentina che prova a prendere il controllo del gioco dopo lo spavento iniziale: Nico Gonzalez tenta una ripartenza al 15′, mentre Ikonè e Kouamè provano a rendersi pericolosi con la loro imprevedibilità, ma senza dare reali spaventi al Genk.

Al 18′ è di nuovo la squadra ospite a farsi vedere, sempre con Fadera che sulla destra trova spazio fertile per mettere un cross sventato da Quarta. Pochi secondi dopo è Paintsil a entrare in area di rigore e calciare a rete, ma Christensen blocca in due tempi.

Momento chiave della partita è al 20′ minuto con Fadera che viene ammonito per un duro intervento su Kouamè.

Al 22′ minuto, Nico Gonzalez prova a concludere un’azione aperta con un cross di Duncan verso Kouamè che fa la sponda all’argentino sul secondo palo che, però, colpisce male.

I primi 30 minuti scorrono con una Fiorentina che prova ad aumentare il ritmo, ma che fatica a trovare reali idee di gioco rispetto al Genk che con la propria velocità sta facendo soffrire gli esterni Viola.

Barak è sicuramente tra i più vivaci del primo tempo della squadra di Vincenzo Italiano e al 33′ ha la possibilità di colpire di testa su cross di Biraghi, ma la palla termia sul fondo.

Dal 35′ in poi, Fadera torna a prendersi la scena, ma in negativo: il calciatore del Genk va rovinoso prima su Parisi e poi su Kouamè ma il direttore di gara non estrae il secondo giallo (probabilmente meritato) all’esterno. Ci pensa il mister Vrancken a rompere gli indugi e cambiare repentinamente Fadera per Baah.

La Fiorentina, al 42′, ha la grande opportunità per aprire il match con Ikonè che calcia a botta sicura dopo che il portiere del Genk era riuscito, miracolosamente, a deviare la sfera indirizzata a Barak. Il francese colpisce bene, ma trova l’opposizione di un difensore sulla linea. Nella ribattuta ci ha provato anche Nico di testa, ma senza successo.

Dal danno, alla beffa: il Genk trova giovamento dall’inserimento di Baah al posto di Fadera e l’esterno imbecca in area di rigore Kayembe che sfrutta la scivolata sbagliata di Martinez Quarta per ribadire in rete, al 45′, e portare in vantaggio gli ospiti.

Nei 4 minuti di recupero del primo tempo, la Fiorentina si sveglia e crea una grande mole di occasioni, prima con Barak, con Van Crombrugge miracoloso, poi con Mina che trova l’opposizione dell’estremo difensore belga che, però, nulla può sul colpo a botta sicura di Martinez Quarta che si fa “perdonare” dall’errore precedente mettendo in rete il gol del pari.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Vincenzo Italiano inserisce subito Milenkovic e Kayode per Quarta (ammonito) e Parisi.

Viola che partono subito fortissimi e con un piglio più convincente rispetto al primo tempo con Barak che ha provato a sorprendere di testa il Genk, ma trova l’opposizione del solito Van Crombrugge.

La Fiorentina prova a ragionare col possesso palla, ma fallisce nell’ultimo passaggio non riuscendo a creare reali occasioni da gol, anche il Genk, nel secondo tempo, diminuisce la qualità delle proprie giocate in una partita che diventa sempre più nervosa tra falli e reazioni varie.

Scoccata l’ora di gioco, Italiano decide di rendere ancor più offensiva la sua squadra puntando su Arthur (al posto di Duncan) e soprattutto su Beltran (con Barak che gli lascia il posto).

Nonostante l’ingresso di Beltran, è Kouamè il più pericoloso e attivo in fase offensiva, mentre sembra spegnersi Nico Gonzalez che pian piano affievolisce la sua pericolosità.

Al 69′ la Fiorentina può usufruire di un corner con Biraghi che calcia bene sopra la barriera, ma Van Crombrugge devia in corner.

Tra risse e un match visibilmente perso dalla mano dell’arbitro, la Fiorentina trova qualità con una giocata al 79′ che vale il match.

Mina lascia la sfera a Beltran che con un tocco fa partire Kouamè che ridà la sfera al numero 9 argentino, lesto nel vedere l’inserimento di Kayode che viene steso in area di rigore da Sadick, non ci sono dubbi sul calcio di rigore.

Il tripudio Viola arriva all’83’ (dopo un lungo check del VAR) con la realizzazione di Nico Gonzalez che è gelido nello spiazzare Van Crombrugge e firmare il 2-1.

Nei minuti successivi e nei 7 di recupero, c’è poco di partita e tanto di nervosismo con molte ammonizioni e una gomitata di Galarza su Arthur che poteva essere sanzionata con il rosso, ma che l’arbitro valuta come giallo.

Vince la Fiorentina in una partita complicatissima contro il Genk e si qualifica alla fase a eliminazione diretta.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Genk 2-1:

Tabellino di Fiorentina-Genk 2-1

Marcatori: 45′ Kayembe (G), 45’+4′ Martinez Quarta (F), 83′ Nico Gonzalez rigore (F)

Ammoniti: 20′ Fadera (G), 28′ Martinez Quarta (F), 82′ Munoz (G), 89′ Paintsil (G), 90’+2′ Milenkovic (F), 90’+4′ Galarza (G), 90’+6′ Cuesta (G), 90’+7′ Biraghi (F), 90’+8′ Kouamè (F).

Espulsi:

Arbitro: Joey Krooij

Note: ammoniti Italiano e Vrancken

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi (47′ Kayode), Martinez Quarta (47′ Milenkovic), Mina, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan (59′ Arthur); Ikonè (81′ Brekalo), Barak (60′ Beltran), N.Gonzalez; Kouamè.

A disposizione: Terracciano, Sottil, Ranieri, Nzola, Infantino, Pierozzi, Amatucci.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

GENK (4-4-2): Van Crombrugge; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; Heynen, Galarza, Hrsovsky (77′ El Khannous), Piantsil; Arokadare (58′ Zeqiri), Fadera (43′ Baah).

A disposizione: Vandevoordt, Chambaere, McKenzie, Muhammed, Arteaga, Sor, El Ouahdi, Ait El Hadj, Oyen.

Allenatore: Wouter Vrancken.