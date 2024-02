Video Gol Highlights Fiorentina – Frosinone 5-1 e Sintesi 11-02-2024

Video Gol e Highlights di Fiorentina – Frosinone 5-1, 24° Giornata di Serie A: goleada dei viola che ritrovano la vittoria e agganciano la Lazio al 6° posto in classifica.

Fiorentina-Frosinone. 31° giornata di Serie A

La Fiorentina di Italiano ritrova la vittoria in campionato, la prima del 2024, i viola non vincevano dal match del 29 dicembre contro il Torino. Dopo di quella vittoria erano arrivate 3 sconfitte e un pareggio per la Fiorentina.

La Fiorentina con questa vittoria aggancia la Lazio al 6° posto a quota 37 punti.

Seconda sconfitta consecutiva per il Frosinone di Eusebio Di Francesco dopo quella di sabato scorso contro il Milan in casa.

Il Frosinone resta al 14° posto in classifica a 23 punti.

Sintesi di Fiorentina – Frosinone 5-1:

Al 12° doppia occasione per la Fiorentina. Beltran colpisce la traversa e poi Kayode sulla ribattuta manda alto.

Al 18° la Fiorentina passa in vantaggio! Ikonè recupera palla va via sulla fascia e mette un ottimo pallone al centro per Belotti che si fa trovare pronto e batte Turati con un tiro al volo.

Al 20° arriva il raddoppio della Fiorentina! Ottima giocata di Nico Gonzalez che serve Duncan che scarica su Ikonè. Bel tiro a giro del francese e complice una deviazione beffa il portiere del Frosinone Turati.

Passano 5 minuti e Belotti serve in profondità Mandragora ma da ottima posizione colpisce male e spreca l’occasione!

Nel finale di primo tempo la Fiorentina segna il 3° gol! Cross di Biraghi e Quarta di testa mette il pallone sotto l’incrocio dei pali!

Nell’intervallo Di Francesco effettua subito 2 sostituzioni: entrano Lirola e Romagnoli al posto di Seck e Monterisi.

Al 53° arriva il 4° gol della Fiorentina! Su una palla contesa Duncan è bravo a scaricare di testa per Nico Gonzalez che di destro al volo batte Turati!

Al 66° arriva il gol della bandiera per il Frosinone. Punizione calciata da Mazzitelli e deviazione di Milenkovic che spiazza Terracciano!

Al 73° Italiano effettua 3 cambi: entrano Nzola, Arthur e Comuzzo al posto di Belotti, Duncan e Quarta.

All’86° la Fiorentina segna il 5° gol! Nzola calcia da distanza ravvicinata ma Turati respinge e Barak è pronto di testa a metterla in rete sul rimpallo!

Highlights e Video Gol di Fiorentina – Frosinone 5-1:

Tabellino di Fiorentina – Frosinone 5-1:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta (72’ Comuzzo), Biraghi; Mandragora, Duncan (72’ Arthur); Ikonè, Beltran (82’ Barak), Nico Gonzalez (59’ Bonaventura); Belotti (72’ Nzola). All. Italiano



Frosinone: (4-3-3): Turati; Gelli (78’ Cheddira), Okoli, Monterisi (46’ Romagnoli), Valeri; Mazzitelli, Barrenechea (64’ Reinier), Harroui (64’ Brescianini); Soulé, Kaio Jorge, Seck (46’ Liola). All. Di Francesco



Arbitro: Feliciani di Teramo

Marcatori: 16’ Belotti, 19’ Ikoné, 43’ Quarta, 53’ Nico Gonzalez, 66’ Mazzitelli, 85’ Barak

Ammoniti: 4’ Quarta, 50’ Romagnoli, 68’ Terracciano, 90’+2 Nzola