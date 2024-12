Video Gol Highlights Fiorentina-Empoli 5-6 dcr (2-2 al 90°) e Lazio-Napoli 3-1: sintesi 04/05-12-2024

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Empoli 5-6 dcr (2-2 al 90°), ottavi di finale Coppa Italia: a sorpresa, ma meritatamente, gli azzurri eliminano i viola imponendosi dopo i calci di rigore.

Subito sotto per mano di Ekong, la Fiorentina ribalta il risultato con Kean e Sottil per poi venire a sua volta raggiunta da Esposito. I rigori premiano, infine, gli ospiti.

L’Empoli affronterà ai quarti di finale la vincente di Juventus-Cagliari.

La Sintesi di Fiorentina-Empoli 5-6 dcr (2-2 al 90°)

La partita si sblocca già al 4° minuto in virtù, o, in base alla prospettiva da cui si guarda, per colpa di un errore difensivo dei locali: Martinez Quarta, stasera schierato nel duo di mediana, esita troppo nel rinviare e quando lo fa prende in pieno Henderson facendo sì che il pallone finisca in area viola e tramutato in gol da Ekong, che lesto sfrutta la mancata uscita dell’altrettanto esitante Terracciano.

La Fiorentina cerca una pronta reazione e al minuto 17 sfiora il pareggio, o meglio, lo butta via: Dodo diventa centometrista e si lancia in una corsa palla al piede dalla propria trequarti al limite sinistro dell’area avversa per sfornare un traversone sul secondo palo che Kean, incredibilmente, sciupa colpendo la traversa di testa malgrado sia posizionato nei pressi della linea di porta.

L’impegno profuso dalla Fiorentina è fuor di dubbio così come è evidente la solidità difensiva empolese; ogni tentavivo d’offendere portato avanti dai padroni di casa è frustrato dagli ospiti con pulizia e senza grandi difficoltà. In parole povere, non vengono create ulteriori occasioni da rete e il primo tempo si conclude dopo un solo minuto di recupero.

Il secondo tempo vede il dominio della Fiorentina, ma è un dominio inizialmente sterile e l’Empoli non ha grosse difficoltà a contenerla.

Dopo una gran parata di Seghetti su una deviazione ravvicinata di Beltran su cross di Sottil, però, il fortino cede al 59°: servito dal neo entrato Richardson, Sottil calcia e, raccogliendo una corta respinta del portiere, Kean pareggia da posizione ravvicinata.

L’Empoli si vede per la prima volta a metà parziale con un gran tiro di Esposito splendidamente sventato da Terracciano, che vola e toglie il pallone che si stava dirigendo sotto la traversa; al 70° è però la Fiorentina a raddoppiare grazie a un gol in comproprietà tra Gosens e Sottil: involontariamente il tedesco, infatti, devia con la schiena il tiro del compagno e il tocco spiazza Seghetti.

Gli ospiti non demordono e dopo soli cinque minuti pareggiano: è bellissimo il gol di Esposito, che beffa Terracciano con un tocco sotto dopo aver ricevuto in area un assist perfetto da Henderson, bravissimo a rubar palla a Dodo e ad avviare l’azione.

L’ultimo quarto d’ora scorre senza senza altri sussulti tranne un’altra grande parata di Seghetti su una zuccata di Kean e un quasi autogol di Viti, che tocca involontariamente dopo la respinta del suo portiere ma riesce ad allontanare la sfera prima che entri. Dopo tre minuti di recupero, la partita finisce.

Si va ai rigori e i tiri dal dischetto incoronano gli empolesi, si impongono segnando quattro rigori su cinque contro i tre dei fiorentini. Il rigore vincente è di Esposito.

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Empoli 5-6 dcr (2-2 al 90°)

Il Tabellino di Fiorentina-Empoli 5-6 dcr (2-2 al 90°)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (75′ Parisi); Martinez Quarta (52′ Richardson), Cataldi; Colpani (52′ Ikoné), Beltran (74′ Gudmundsson), Sottil (83′ Kouame); Kean. Allenatore: Palladino

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli (64′ Viti), Tosto; Sambia (82′ Gyasi), Belardinelli (64′ Maleh), Henderson, Cacace (64′ Pezzella); Solbakken (74′ Colombo), Ekong; Esposito. Allenatore: D’Aversa

Marcatori: 4′ Ekong, 59′ Kean, 70′ Sottil e 75′ Esposito

Arbitro: Giua

Ammoniti: Marianucci, Gosens e Pezzella

Rigori: Gudmundsson gol, Colombo gol, Kouame gol, Ekong fuori, Ranieri parato, Henderson gol. Kean alto, Marianucci gol, Cataldi gol ed Esposito gol

Il Risultato di Lazio-Napoli 3-1, ottavi di finale Coppa Italia: i laziali vincono nettamente e con merito e passano il turno battendo un avversario che tutto era fuorché in partita.

Noslin è l’eroe della serata con una splendida tripletta, mentre al Napoli non basta il centro di Simeone.

La Lazio accede ai quarti nei quali affronterà la vincente di Inter-Udinese.

La Sintesi di Lazio-Napoli 3-1

La partita si accende al 20° grazie a un rigore concesso ai padroni di casa per fallo di Caprile ai danni di Pedro, sfuggito alla sorveglianda di Juan Jesus ed entrato in area su bella imbeccata dell’ex Hysaj: Zaccagni, però, spreca l’occasione calciando con poca angolazione e Caprile fa bella figura respingendo.

Una dozzina di minuti dopo, la Lazio si rifà con gli interessi: su corner a uscire di Tchaouna la sponda di Gigot è precisa e Noslin è bravo a farsi trovare pronto alla deviazione vincente di testa sovrastando Raspadori.

Il Napoli si sveglia solo adesso e già al 36° riesce a pareggiare grazie all’opportunismo di Simeone, che deposita in rete un pallone calciato da Neres e mal respinto da Mandas. Anche Patric poco attento, infatti si fa anticipare dall’argentino.

La partita resta in equilibrio per poco e al 41° la Lazio torna in vantaggio con un’azione bellissima che vede Zaccagni crossare da sinistra e Pedro servire di tacco un pallone che Noslin deve solo scaraventare in fondo alla porta di Caprile.

Il primo tempo va in archivio senza recupero e con una grandissima opportunità per il Napoli: Mandas si riscatta e respinge di coscia un pericoloso tiro di Simeone da pochi metri.

Nella ripresa la Lazio riparte forte e, sfruttando un malinteso altrui, trova il 3-1: Rovella recupera un pallone e lo consegna a Zaccagni, che ubriaca Spinazzola e crossa sul secondo palo ove Noslin salta e segna di testa malgrado il disperato tentativo di Juan Jesus di allontanare il pallone dalla linea.

La Lazio è incontenibile e al 58° l’ennesima discesa in contropiede di Zaccagni libera al tiro Lazzari, ma Caprile evita il quarto gol con un bel colpo di reni.

Nonostante i cambi, il Napoli non riesce a rimediare e la Lazio può così amministrare senza fatica. Tolto un tiro di Isaksen fuori di poco, nella mezz’ora successiva non accade nulla e il match va in archivio dopo tre minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Lazio-Napoli 3-1

Il Tabellino di Lazio-Napoli 3-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Hysaj; Rovella, Dele-Bashiru (73′ Castrovilli); Tchaouna, Pedro (60′ Isaksen), Zaccagni (60′ Guendouzi); Noslin (92′ Marusic). Allenatore: Baroni

Napoli (4-2-3-1): Caprile; Zerbin (72′ McTominay), Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho (72′ Di Lorenzo), Gilmour; Ngonge (72′ Politano), Raspadori (85′ Lobotka), Neres; Simeone (78′ Lukaku). Allenatore: Conte

Marcatori: 32′ 41′ e 50′ Noslin e 36′ Simeone

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Rafa Marin, Zaccagni, Hysaj e Neres

Note: al 20° Caprile para un rigore a Zaccagni

