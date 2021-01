Video Gol Highlights Fiorentina-Cagliari 1-0: Sintesi 10-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Fiorentina-Cagliari 1-0, 17° Giornata Serie A: Dragowski para un rigore a Joao Pedro, segna Vlahovic

La Fiorentina batte il Cagliari allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo pomeridiano della diciassettesima giornata di Serie A.

Tre punti fondamentali per i viola, che tornano alla vittoria dopo due partite, chiudendo con otto punti conquistati queste prime cinque sfide con il cambio in panchina.

Continua la crisi profonda dei sardi, che perdono la quarta partita consecutiva, non vincono da otto partite consecutive, che li porta in prossimità della zona retrocessione.

La sintesi di Fiorentina-Cagliari 1-0

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma i padroni di casa pressano in maniera aggressiva e ripartono con pericolosità in contropiede.

Ci provano Vlahovic e Callejon da una parte, dall’altra Marin e Sottil, poi spazio alla coppia Pezzella e Nainggolan, ma di fatto manca sempre precisione e cinismo in fase di conclusione.

Al 38′ minuto la partita potrebbe cambiare, ma Joao Pedro si fa parare il rigore da Dragowski, fischiato dall’arbitro per fallo di Igor su Nainggolan.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui gli ospiti insistono con il possesso palla, mentre i padroni di casa sono sempre compatti e non lesinano a ribaltare l’azione.

Sale in cattedra Simeone, ma sbaglia di tutto sotto porta, così come Godin e Lykogiannis, mentre i padroni di casa risultano pericolosi con Caceres e Bonaventura, senza fortuna.

Al 72′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Vlahovic, su assist perfetto di Callejon, lanciato da un bellissimo contropiede di Martinez Quarta.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, iniziano un vero e proprio assalto alla porta di Dragowski, che compie un miracolo clamoroso con i piedi sul tiro di Marin.

Video Gol Highlights di Fiorentina-Cagliari 1-0

Il tabellino di Fiorentina-Cagliari 1-0

Marcatori: 28’ s.t. Vlahovic (F)

Assist: 28’ s.t. Callejon (F)

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella (38 ’p.t. Quarta), Igor, Caceres (28’s.t. Venuti), Pulgar, Amrabat, Biraghi, Callejon (37’s.t. Borja Valero), Bonaventura, Vlahovic (37’s.t. Kouame). All. Prandelli

Cagliari (4-3-3): (4-3-3): Cragno; Pisacane (34’s.t. Zappa), Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Nainggolan (34’s.t. Ounas), Marin, Oliva (41’s.t. Cerri); Sottil (41’s.t.Cerri), Simeone (35’s.t. Pavoletti), Joao Pedro. All. Di Francesco

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 9’s.t. Oliva (C), 32’s.t. Biraghi (F), 41’s.t. Tramoni (C), 45’s.t. Pavoletti (C)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

