Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 2-1: Sintesi 12-11-2023

Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 2-1: vincono i padroni di casa con i gol di Bonaventura e Gonzalez, su rigore. Momentaneo pareggio di Zirkzee, sempre dal dischetto.

Fiorentina-Bologna 2-1: ai “gigliati” il derby dell’Appennino.

Partita bella, e ricca di capovolgimenti di fronte. Al vantaggio di Bonaventura, dopo 17 minuti, risponde Zirkzee, su rigore.

Ci pensa Gonzalez, sempre su rigore, a rimandare davanti i suoi ad inizio ripresa. I tre punti conquistati consentono alla “Viola” di avvicinare il Napoli sconfitto in casa dall’Empoli.

Bello scatto per la squadra di Italiano, a un solo punto dalla zona Champions. Resta in zona Europa anche il Bologna, apparso forse un po’ sulle gambe nel momento decisivo della partita.

Logo Serie A. Immagine dall’archivio Stadiosport

La sintesi di Fiorentina-Bologna 2-1

Dopo una prima fase di assestamento, è la Fiorentina a rendersi pericolosa: ci prova Duncan, con un tiro dal limite che termina alto.

Gonzalez si destreggia in area, ma la sua conclusione è preda del portiere.

Per la squadra di Italiano il vantaggio è rimandato di poco: lo firma Bonaventura, che premiato dalla sponda di Nzola, non dà scampo a Skorupski.

Il Bologna reagisce immediatamente: prima ci prova con una conclusione di Orsolini, poi va vicinissimo al vantaggio con un colpo di testa di Ferguson, di poco al lato.

L’occasione del pari arriva su calcio di rigore assegnato dal VAR per un tocco di mano di Parisi: si presenta

La trasformazione è affidata a Zirkzee, che non perdona e fa 1-1.

Sul finire di un primo tempo piuttosto piacevole, è ancora il Bologna a fare male con Saelemakers che manca di poco l’aggancio per sorprendere Terracciano.

In pieno recupero, Orsolini troverebbe anche il gol, servito in contropiede da Ferguson. L’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Ad inizio secondo tempo, un episodio che par dare la svolta al match: Kristinsen entra scomposto su Ikoné, girato in area, e commette fallo da rigore.

Dal dischetto va Gonzalez, che non sbaglia.

Il Bologna reagisce, ma pur mantenendo i “Viola” nella propria metà campo, non riesce a creare veri pericoli.

Zirkzee riceve in area, e prova a sorprendere Terracciano con un tiro sul primo palo, ma il portiere gigliato risponde “presente”.

Capovolgimento di fronte, e la Fiorentina si fa vedere con Ikoné che calcia al volo trovando l’opposizione di Skorupski.

Ci prova ancora la Fiorentina: Kouamé per Gonzalez, che si divora un gol già fatto calciando alto davanti al portiere.

Nel finale prova a riequilibrarla Ferguson, ma il suo tiro è deviato da Terracciano.

Vince la Fiorentina e, complice il Ko interno del Napoli contro l’Empoli, fa un passo importante in ottica Champions.

Si ferma il Bologna, che rimane comunque in piena zona Europa.

Highlights e Video gol di Fiorentina-Bologna 2-1

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Milenkovic, Martinez, Parisi, Biraghi; Duncan, Arthur, Bonaventura; Kouamé, Nzola, Gonzalez.

Allenatore: Italiano

A disposizione: Sottil, Christensen, Mina, Infantino, Mandragora, Martinelli, Ikoné, Pierozzi, Comuzzo, Lopez, Ranieri, Brekalo, Barak

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristensen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemakers; Zirkzee

Allenatore: Thiago Motta

A disposizione: Moro, Ndoye, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Bagnolini, Lucumi, De Silvestri, Ravaglia, Hooijdonk, Fabbian, Urbanski

Marcatori: 17′ Bonaventura (F), 33′ Zirkzee (rigore, B), 48′ Gonzalez (rigore, F)

Ammoniti: Saelemakers (B), Aebischer (B), Bonaventura (F)