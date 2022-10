Video Gol Highlights Fiorentina-Basaksehir 2-1: Sintesi 27-10-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Istanbul Basaksehir 2-1, 5° Giornata Gruppo A Conference League: doppietta di Jovic e rete di Aleksic

La Fiorentina batte in rimonta l’Istanbul Basaksehir allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella quinta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Conference League.

La vittoria dei viola vale la qualificazione al turno successivo, ma per il passaggio agli ottavi di finale oppure per gli spareggi bisognerà aspettare l’ultima giornata, visto che i turchi restano ancora in testa alla classifica per la differenza reti.

Sintesi di Fiorentina-Istanbul Basaksehir 2-1

Assenti Castrovilli, Gonzalez e Sottil per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò e Terzic in difesa con Igor e Milenkovic davanti al rientrante Gollini, confermando Mandragora con Amrabat e Barak in mediana e Kouame in attacco con Jovic e Saponara.

Indisponibili Ozil e Touba per Emre Belozoglu, che si affida a Caicara, Duarte, Ndyiashimiye e Lima in difesa a protezione di Sengezer, ci sono Takdemir, l’ex Biglia e Aleksic in mediana, mentre in attacco giocano Turuc, Okaka e Chouiar.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, ma i ritmi non sono elevatissimi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti chiudendo tutti gli spazi dietro la linea del centrocampo, non lesinando di ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Kouame, al 15′ minuto gli ospiti sbloccano clamorosamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Aleksic, lasciato colpevolmente libero sulla rimessa lunga di Sengezer.

Grande reazione dei padroni di casa, visto che prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa la porta degli ospiti.

E, infatti, al 26′ minuto arriva il meritato gol del pareggio firmato da Jovic su assist di Kouame, pescato perfettamente da una furbata su rimessa laterale.

Gli ospiti non fanno altro che difendersi, anche perché i padroni di casa vogliono cavalcare l’onda dell’entusiasmo continuando a creare gioco ed occasioni con Kouame e Jovic.

Nel finale vengono ammoniti Milenkovic, Okaka e Chouiar, mentre si infortuna Takdemir, che viene sostituito da Ozcan.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente molto più equilibrato e noioso, visto che gli ospiti non ripartono più e i padroni di casa iniziano un vero e proprio monologo.

Dopo l’entrata in campo di Sahiner al posto di Biglia, sale in cattedra Jovic, che prima impegna il portiere alla grande parata e poi si regala una bella doppietta segnando al 61′ minuto ribadendo in rete la palla dopo la respinta del portiere alla conclusione di Kouame.

Gli ospiti non riescono a reagire, accusano il colpo e si abbassano ancora, forse anche mostrandosi un po’ troppo nervosi, come dimostra il giallo a Turuc.

Girandola di cambi: dentro Cabral, Gurler, Traore, Bonaventura, Ikone e Biraghi, fuori Jovic, Turuc, Chouiar, Barak, Saponara e Terzic.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Istanbul Basaksehir 2-1:

Tabellino di Fiorentina-Istanbul Basaksehir 2-1

Marcatori: 15’p.t Aleksic (B), 26’p.t. Jovic (F), 16’s.t. Jovic (F)



Assist: 15’p.t. Sengezer (B), 26’p.t. Kouame (F)



FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (38’s.t. Biraghi); Barak (30’s.t Bonaventura), Amrabat, Mandragora; Kouame, Jovic (27’s.t. Cabral), Saponara (30’s.t. Ikone). All.Italiano

BASAKSEHIR (4-3-3): Şengezer; Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima; Tekdemir (45’p.t. Ozcan), Biglia (7’s.t. Sahiner), Aleksic; Chouiar (29’s.t. Traore), Okaka, Türüç (29’s.t. Gurler). All.Emre



Arbitro: Lindhout (Ola)



Ammoniti: 32’p.t. Milenkovic (F), 34’p.t. Okaka (B), 39’p.t. Chouiar (B), 22’s.t. Turuc (B), 42’s.t. Mandragora (F)