Video Gol Highlights Fiorentina-Atalanta 1-2: Zapata e Malinovskyi ribaltano Chiesa

Risultato Fiorentina-Atalanta 1-2, 23° Giornata Serie A: la sblocca Chiesa nel primo tempo, ma i bergamaschi pareggiano con Duvan Zapata e completano la rimonta con Malinovskyi

L’Atalanta vince in rimonta contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel primo anticipo del sabato della 23° giornata di Serie A, 4° turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i bergamaschi, che approfittano del risultato di ieri per conquistare il quarto posto in classifica portandosi a più quattro sulla diretta inseguitrice e collezionando il terzo risultato utile consecutivo, ma rovinando i toscani con la seconda sconfitta consecutiva.

La sintesi di Fiorentina-Atalanta 1-2, 23° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa difendono compatti e sanno ripartire in contropiede con grande pericolosità.

Dopo una doppia parata di Gollini sulle conclusioni ravvicinate di Ilicic e Castagne, la palla gol del vantaggio sarebbe nei piedi di Pasalic, ma non ha cinismo sotto porta.

Alla prima vera occasione creata, al 32′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un fulmicotone di Chiesa, assolutamente imparabile per Gollini.

Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e solo nel finale rischiano sul tentativo di Pasalic, da solo davanti al portiere, sul quale è provvidenziale Igor.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti entrano in campo con grande voglia di rimontare, approfittando dell’atteggiamento troppo difensivo dei padroni di casa, bassi e poco propensi a ribaltare l’azione.

E, infatti, al 49′ minuto arriva il pareggio degli ospiti firmato da Duvan Zapata, su assist di Gomez, servito da un filtrante di Ilicic.

I padroni di casa cambiano atteggiamento, provano ad essere più offensivi e si rendono pericolosi con una bella punizione di Pulgar, leggermente imprecisa, e un sinistro di Vlahovic, ben parato da Gollini.

Nel momento di maggior equilibrio, però, al 72′ minuto Malinovskyi si inventa un bel sinistro da fuori area beffando Dragowski, che ci arriva un po’ in ritardo, completando la rimonta degli ospiti, che ribaltano il risultato.

Il secondo gol subito taglia un po’ le gambe ai padroni di casa, che non riescono a reagire. I padroni di casa sono bravi ad addormentare il gioco e gestire il risultato abbassando i ritmi, non lesinando comunque a rendersi pericolosi con Gomez nel finale.

Video Gol Highlights di Fiorentina-Atalanta 1-2, 23° Giornata Serie A

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-2, 23° Giornata Serie A

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi (85′ Badelj), Pulgar (79′ Sottil), Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone (46′ Vlahovic). All. Iachini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic (64′ Malinovskyi), Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 32′ Chiesa (F), 49′ Zapata (A), 72′ Malinovskyi (A)

Assist:

Ammoniti: Castrovilli, Zapata, Gollini, Vlahovic

Fiorentina-Atalanta

©RIPRODUZIONE RISERVATA