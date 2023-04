Video Gol Highlights Fiorentina-Atalanta 1-1: Sintesi 17-4-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Atalanta 1-1, 30° Giornata Serie A: Cabral risponde a Maehle

Solo un pareggio tra Fiorentina e Atalanta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel posticipo del Monday Night della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno.

Secondo pareggio consecutivo per i toscani, che allungano la striscia di risultati utili consecutivi portandosi a quota quarantadue punti in classifica.

I bergamaschi non approfittano dei risultati delle altre pretendenti al quarto posto, fermandosi a quota quarantanove punti e rimanendo a meno quattro punti dal quarto posto.

Sintesi di Fiorentina-Atalanta 1-1

Sempre infortunato Sirigu, per il quale la stagione è finita da tempo, per Vincenzo Italiano, che schiera Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic e Terzic davanti a Terracciano, confermato Mandragora e Castrovilli in mediana, viene rilanciato Barak sulla trequarti con Gonzalez e Ikone alle spalle di Cabral come punta.

Out Hateboer, Lookman e Ruggeri per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Djimsiti e Scalvini in difesa a protezione di Sportiello, a centrocampo ci sono Zappacosta, Ederson, De Roon, il rientrante Koopmeiners e Maehle, mentre in attacco viene scelto Zapata con Hojlund.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Le due squadre si affrontano a viso aperto, si somigliano molto nel pressing aggressivo e nella capacità di far girare la palla puntando sugli esterni.

Partono meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Martinez Quarta e Gonzalez, imprecisi, mentre Sportiello fa il fenomeno su Cabral e Barak.

Eppure, gol sbagliati, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, alla prima vera occasione, a sbloccare il risultato al 37′ minuto con Maehle, anche ammonito, che trova il gol del vantaggio su sponda di De Roon, servito da Ederson con un recupero palla su Barak.

Di fatto, la rete taglia le gambe ai padroni di casa, che non riescono a reagire nel finale, andando in completa balia degli ospiti, bravi a gestire il risultato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Brekalo al posto di Ikone e i padroni di casa sembrano ritrovare un po’ di energie ricominciando ad attaccare a testa bassa.

Dopo un tentativo di Castrovilli, al 56′ minuto i padroni riescono giustamente a pareggiare con Cabral, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Toloi ravvisato dal VAR.

FT | 𝗠𝗮𝗲𝗵𝗹𝗲 la apre, 𝗖𝗮𝗯𝗿𝗮𝗹 risponde.

É 𝟭-𝟭 al "Franchi"! 👀 #FiorentinaAtalanta pic.twitter.com/1Nv7rsTUR3 — Lega Serie A (@SerieA) April 17, 2023

Viene ammonito Ederson, si fa male Brekalo, che viene sostituito da Sottil quando entrano anche Bonaventura, Palomino e Muriel al posto di Barak, Scalvini e uno spento Hojlund, mentre Biraghi saluta con un clamoroso palo prima di lasciare il posto a Terzic, nel mezzo i gialli a Toloi e Martinez Quarta.

Nel finale escono Zapata e Castrovilli per fare spazio a Boga e Bianco, ma a decidere la partita è Sportiello, che salva tutto su Bonaventura.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Atalanta 1-1:

Tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic (27′ st Biraghi); Castrovilli (47′ st Bianco), Mandragora, Barak (19′ st Bonaventura); Ikone (1′ st Brekalo – 19′ st Sottil), Cabral, Nico Gonzalez.

A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Venuti, Kayode, Igor, Saponara, Duncan, Jovic, Kouamé. All.: Italiano



Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (32′ st Palomino); Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Hojlund (25′ st Muriel), Zapata (39′ st Boga).

A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Soppy, Muhameti. All.: Gasperini



Arbitro: Guida

Marcatori: 37′ Maehle (A), 11′ st rig. Cabral (F)

Ammoniti: Martinez Quarta (F); Mahele, Ederson, Toloi (A)

Espulsi: –