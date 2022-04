Video Gol Highlights Feyenoord-Marsiglia 3-2: Sintesi 28-4-2022

Video Gol e Highlights Feyenoord-Marsiglia 3-2, Andata Semifinale Conference League: segnano Dieng, Dessers, Sinisterra e Gerson

Il Feyenoord batte il Marsiglia al De Kuip Stadium di Rotterdam nella sfida d’andata delle semifinali di Conference League.

Grandissima vittoria per gli olandesi, ma i francesi rimangono in gioco per la qualificazione, visto che in casa la prossima settimana proveranno a ribaltare il risultato.

Sintesi di Feyenoord-Marsiglia 3-2

Out Toornstra e Bijlow per Arne Slot, che schiera Malasa, Senesi, Trauner e Geertruida a protezione di Marciano, mentre in mediana spazio a Til, Kokcu e Aursnes. In attacco la scelta ricade su Nelson, Sinisterra e Dessers.

Non ci sono Balerdi e De la Fuente per Jorge Sampaoli, che punta su Mandanda a porta, Rogier, Saliba, Caleta-Car e Peres in difesa, mentre a centrocampo ci sono Guendouzi e Kamara con Gerson e in attacco il tridente è formato da Dieng, Payet e Bakambu.

E’ una partita pazzesca nel primo tempo, disputato su ritmi assolutamente forsennati. Entrambe le squadre giocano a viso aperto, pressano con grandissima aggressività e macinano occasioni.

E’ una sfida a distanza tra Dessers e Dieng, ed è proprio il primo a sbloccare il risultato al 18′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Sinisterra.

Neanche il tempo di respirare, che al 20′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Sinisterra su assist di Nelson.

Ma gli ospiti non sono morti, visto che reagiscono con rabbia ed orgoglio e trovano il gol al 28′ minuto con Dieng su sponda di Bakambu.

⏱ 28’ | 2️⃣ – 1️⃣



𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 ! C’est Bamba Dieng qui réduit le score !

𝐎𝐧 𝐧𝐞 𝐥𝐚̂𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐧 👊#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/CkFTbmpRhG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Dopo il tentativo di Kokcu e il giallo comminato a Malacia, al 40′ minuto è addirittura Gerson a siglare il gol del pareggio su assist di Guendouzi, su lancio di Payet.

⏱ 39’ | 2️⃣ – 2️⃣



𝐃𝐎 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐋 !! L'inévitable @GersonSantos08 🇧🇷 pour égaliser et permettre à l'OM de revenir dans le match 💪#FEYOM | #UECL pic.twitter.com/0k9OB0QUmU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 28, 2022

Il secondo tempo però si apre con il gol del vantaggio dei padroni di casa, ancora Dessers, che si regala una bella doppietta al 46′ minuto, bravo a sfruttare un clamoroso errore della difesa avversaria.

Entra Gueye al posto di Bakambu, poi Linssen per Nelson, che si rendono subito pericoloso poco prima della sostituzioni che vede coinvolti Harit e Caleta-Car.

Ci provano Payet, Dessers e Saliba, viene ammonito Geertuida e Aursens e c’è spazio anche per Jahanbakhs, Hendriks, Lirola, Milik e Pedersen al posto di Dessers, Kokcu, Rongier, Dieng e Til.

Highlights e Video Gol di Feyenoord-Marsiglia 3-2:

Tabellino di Feyenoord-Marsiglia 3-2

FEYENOORD (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til (89’Pedersen), Aursnes, Kökçü (82’Hendriks); Nelson (65’Linssen), Dessers (83’Jahanbakhsh), Sinisterra

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Rongier (85’Lirola), Saliba, Caleta-Car (68’Harit), Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Dieng (85’Milik), Payet, Bakambu (46’Gueye).

GOL: 18’ Dessers, 20’ Sinisterra, 28’ Dieng, 40’ Gerson, 46’ Dessers

ASSIST: Sinisterra, Nelson

ARBITRO: Oliver