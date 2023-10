Video Gol Highlights Feyenoord-Lazio 3-1: Sintesi 25-10-2023

Video Gol e Highlights Feyenoord-Lazio 3-1, 3° Giornata Gruppo E Champions League: segnano Zerrouki e Gimenez show, inutile il rigore di Pedro

Il Feyenoord batte la Lazio al De Kuip di Rotterdam nella terza giornata del Gruppo E della fase a gironi di Champions League.

Brutta sconfitta per i biancocelesti, che avevano quattro punti in classifica e scivolano al terzo posto, mentre gli olandesi volano con la seconda vittoria europea stagionale.

Sintesi di Feyenoord-Lazio 3-1

Out Trauner e Minteh per Arne Slot, che schiera Nieuwkoop, Geertruida, Hancko e Hartman in difesa a protezione di Bijlow, in mediana Timber con Wieffer e Zerrouki, in attacco il tridente composto da Stengs, Gimenez e Paixao.

Squadra assolutamente titolare per Maurizio Sarri, che punta su Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa davanti a Provedel, spazio a Vecino in mediana con Rovella e Luis Alberto, in attacco tornano Zaccagni e Immobile con Felipe Anderson.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi con ospiti nel tentativo di fare possesso palla, mentre i padroni di casa bravissimi nel pressare con aggressività, compatti in fase difensiva e letali nelle ripartenze.

Dopo i tentativi di Paixao, Gimenez e Timber, prima gli viene annullata una rete al 26′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, poi Gimenez riesce a sbloccare il risultato al 32′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Wieffer, bravo ad approfittare dell’errore di Casale.

Vengono ammoniti Rovella, Nieuwkoop, lo stesso Gimenez e Casale, mentre gli ospiti provano a spaventare gli avversari con Luis Alberto, ma capitolano nel finale sui colpi di Zerrouki, che raddoppia al 46′ minuto su assist di Stengs.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Guendouzi, Lazzari e Lopez, subito ammonito, al posto di Rovella, Hysaj e Nieuwkoop.

Gli ospiti cominciano a sbilanciarsi troppo lasciando spazi che i padroni di casa sono bravi a sfruttare, rendendosi quindi pericolosi con Paixao, Gimenez e Hartman, ma a divorarsi la rete è Castellanos, subentrato a Immobile, che arriva tutto sbilanciato davanti al portiere.

Vengono ammoniti Hartman, Romagnoli e Vecino, mentre Felipe Anderson e Paixao escono per Pedro e Jahanbakhsh.

Al 74′ minuto i padroni di casa firmano il tris con Gimenez, che si regala una bella doppietta con un tap-in vincente sulla respinta di Provedel alla conclusione di Jahanbakhsh.

Spazio a Ueda, Cataldi e Ivanusec al posto di Gimenez, Vecino e Stengs, prima della rete di Pedro al 83′ minuto, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Lopez su Castellanos.

Nel finale è grande assedio da parte degli ospiti, che sfiorano la rete con un bel colpo di testa di Castellanos, giallo per lui, e una super parata di Biljlow su Casale, mentre vengono ammoniti Guendouzi e Zaccagni, spazio a Lingr per Zerrouki e Jahanbakhsh spaventa Provedel su calcio di punizione.

Tabellino di Feyenoord-Lazio 3-1

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 6; Nieuwkoop 5,5 (1′ st Lopez 5), Geertruida 7, Hancko 6,5, Hartman 6,5; Wieffer 6, Timber 6,5, Zerrouki 7 (44′ st Lingr sv); Stengs 6,5, Gimenez 7,5, Paixao 6 (26′ st Jahanbakhsh 6).

Allenatore: Slot 7



Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hysaj 5,5 (1′ st Lazzari 6), Casale 4,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5; Vecino 5,5, Rovella 5 (1′ st Guendouzi 5), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5 (23′ st Pedro 6), Immobile 5 (10′ st Castellanos 5,5), Zaccagni 6.

Allenatore: Sarri 5



Arbitro: Stieler

Marcatori: 31′ e 29′ st Gimenez (F), 45’+2 Zerrouki (F), 38′ st rig. Pedro (L)

Ammoniti: Rovella (L), Nieuwkoop (F), Gimenez (F), Casale (L), Lopez (F), Hartman (F), Romagnoli (L), Vecino (L), Zaccagni (L), Guendouzi (L), Castellanos (L), Geertruida (F)

Espulsi: