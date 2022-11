Video Gol Highlights Feyenoord-Lazio 1-0: Sintesi 3-11-2022

Video Gol e Highlights Feyenoord-Lazio 1-0, 6° Giornata Gruppo F Europa League: segna Gimenez

Il Feyenoord batte la Lazio al De Kuip Stadium di Rotterdam nella sesta ed ultima giornata del Gruppo F della fase a gironi di Europa League.

E’ una brutta sconfitta per i biancocelesti, che chiudono solo al terzo posto il proprio cammino e dovranno disputare gli spareggi contro una seconda classifica di Conference League, mentre gli olandesi riescono a piazzarsi secondi in classifica e disputeranno i Play-off contro una terza classificata di Champions League.

Sintesi di Feyenoord-Lazio 1-0

Out Idrissi per Andre Slot, che schiera Geertruida, Trauner, Hancko e Lopez in difesa davanti a Bijlow a porta, con Timber e Kokcu in mediana e il tridente dei trequartisti costituito da Paixao, Dilrosun e Szymanski alle spalle di Danilo unica punta.

Sempre assente Immobile per Maurizio Sarri, che punta su Provedel a porta, Lazzari, Casale, Patric e Hysaj in difesa, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Basic in mediana e sul tridente d’attacco composto da Cancellieri, Felipe Anderson e Zaccagni.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono altissimi tra due squadre che giocano a viso aperto pur restano ordinate in fase difensiva, costruendo quindi tantissime occasioni da rete.

Dopo un tentativo di Danilo, la grande occasione è nei piedi di Felipe Anderson, che però colpisce la traversa, mentre Cancellieri non trova la porta da ottima posizione, Provedel deve fare il fenomeno su Paixao e viene ammonito Lazzari.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Hartman e Marusic al posto di Lopez e Lazzari, e viene subito ammonito Zaccagni.

Cresce l’intensità dei padroni di casa, anche se Bijlow è bravissimo su Felipe Anderson poco prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Gimenez e Pedro al posto di Danilo e Zaccagni.

Al 64′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Gimenez, lesto sul lancio lungo dalla propria metà campo.

Entrano Cataldi, Vecino e Walemark al posto di Marcos Antonio, Basic e Paixao, ma gli ospiti risultano demoralizzati dalla rete subito e i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Kokcu, che viene fermato dal palo.

Nel finale vengono ammoniti Pedro, Cancellieri, che viene sostituito anche da Romero, che viene espulso al 96′ minuto per doppia ammonizione, Gimenez, Patric, Marusic e Timber.

Highlights e Video Gol di Feyenoord-Lazio 1-0:

Tabellino di Feyenoord-Lazio 1-0

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 6; Geertruida 6, Trauner 6,5, Hancko 6,5, Lopez 5,5 (1′ st Hartman 6); Timber 6,5, Dilrosun 6, Kokcu 6,5; Szymanski 6,5, Danilo 6 (18′ st Gimenez 7), Paixao 6,5 (28′ st Walemark 6). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Bjorkan, Rasmussen, Jahanbakhsh, Wieffer, Benita, Bullaude. All.: Slot 6,5.



Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Lazzari 6 (1′ st Marusic 5,5), Casale 6, Patric 5, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 5, Marcos Antonio 5,5 (22′ st Cataldi 5,5), Basic 5 (22′ st Vecino 5,5); Cancellieri 5 (36′ st Romero 4,5), Felipe Anderson 6,5, Zaccagni 6 (18′ st Pedro 5,5). A disp.: Maximiano, Magro, Luis Alberto, Romagnoli, Radu, Gila. All.: Sarri 5,5.



Arbitro: Peljto (Bosnia)

Marcatori: 19′ st Gimenez

Ammoniti: Gimenez, Timber (F); Lazzari, Zaccagni, Pedro, Cancellieri, Marusic, Patric(L)

Espulsi: 51′ st Romero (L) per somma di ammonizioni