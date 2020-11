Video Gol Highlights Ferencvaros-Juventus 1-4: sintesi 04-11-2020

Risultato – Video Gol Highlights Ferencvaros-Juventus 1-4: una doppietta di Alvaro Morata, un gol di Paulo Dybala e un autogol permettono agli uomini di Andrea Pirlo di battere la modesta squadra ungherese che trova il gol della bandiera, nel finale, con Boli.

La terza giornata del girone G di Champions League che vedeva opposti gli ungheresi del Ferencvaros e i bianconeri della Juventus termina con la vittoria degli uomini di Andrea Pirlo che, dopo aver battuto 1 a 4 lo Spezia nello scorso turno di campionato, sconfiggono anche i modesti ungheresi di Serhij Rebrov e ipotecano, si può dire, il passaggio agli ottavi di finale. Alla Puskas Arena di Budapest decidono i gol di Alvaro Morata (doppietta) e Paulo Dybala ai quali si aggiunge l’autogol di Dvali. Di Boli il gol della bandiera per i padroni di casa.

Al 7′ la Juventus è già in vantaggio: Bonucci serve Cuadrado sulla fascia destra, il colombiano avanza e arriva al limite dell’area mettendo in mezzo per Ronaldo che non riesce a trovare l’impatto col pallone che continua però la sua corsa in area arrivando sui piedi di Morata che a porta vuota non sbaglia e fa 0 a 1. 5 minuti più tardi ci prova il Ferencvaros con Nguen che calcia dalla lunga di distanza, ma il suo destro finisce in tribuna. Al 16′ iniziativa di Somalia, ma anche il suo tentativo da posizione defilata finisce fuori.

Al 25′ bell’azione sull’asse Chiesa-Ronaldo con l’ex Fiorentina che serve il portoghese che, a sua volta, rimette la palla sui piedi del classe ’97 che calcia a botta sicura trovando la respinta della difesa biancoverde che sventa la minaccia. Sul successivo capovolgimento di fronte Zubkov, dal limite dell’area bianconera, non inquadra lo specchio della porta sprecando una buona occasione per pareggiare i conti.

Al 34′ Morata serve Ronaldo al centro dell’area di rigore: il portoghese, sul punto di appoggiare in rete a porta vuota, viene anticipato all’ultimo da Blazic che mette una pezza salvando il risultato. Il secondo tempo inizia con una bella punizione di Cristiano Ronaldo che Dibusz blocca però tranquillamente. Al 56′ ancora CR7 che non approfitta di un regalo della difesa del Ferencvaros; il portoghese incrocia di destro, ma la sfera finisce fuori. 4 minuti dopo la Juve raddoppia: Cuadrado per Ronaldo che serve McKennie, l’americano lascia sfilare permettendo al pallone di giungere sui piedi di Morata che di prima insacca di destro il meritato 0 a 2 per gli uomini di Andrea Pirlo.

Al 72′ suicidio della difesa di casa con Blazic che effettua un brutto retropassaggio a Dibusz che non riesce a controllare la sfera che finisce sui piedi del neoentrato Dybala che ringrazia per il regalo e a porta vuota segna lo 0 a 3. Esattamente 10 minuti dopo, secondo erroraccio della retroguardia ungherese con l’estremo difensore di casa che nel tentativo di servire un compagno, mette la palla sui piedi di Dybala; lo stesso portiere biancoverde fa quel che può per sbarrare la strada all’argentino, ma il pallone carambola sui piedi di Dvali che anziché spazzare via, gonfia goffamente la propria rete regalando il quarto gol alla Juventus. Al 89′ Boli segna la rete della bandiera per i suoi approfittando di una non perfetta respinta di Szczesny. Dopo tre minuti di recupero Grinfel fischia la fine della partita: Ferenvaros-Juventus termina 1 a 4.

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (68′ Heister); Somalia, Kharatin, Siger; Zubkov (80′ Uzuni), Isael (74′ Boli), Nguen.

Allenatore: Serhij Rebrov



Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado (76′ Frabotta); Ramsey (52′ McKennie), Arthur (45′ ST Bentancur), Rabiot; Chiesa (76′ Bernardeschi), Morata (66′ Dybala), Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Orel Grinfel

Marcatori: 7′, 60′ Morata (J), 72′ Dybala, 82′ aut. Dvali (F), 89′ Boli (F)

Ammoniti: 18′ Botka (F)

Espulsi:

